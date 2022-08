Cinno Poland kompletterar BIK Wroclaw II – fullsatt innan färdigställande

Anläggningen i Wroclaw. Bild: Logicenters

Uthyrning Företaget Cinno Poland flyttar in i BIK Wroclaw II, vilket innebär att anläggningen nu är uthyrd till 100 procent redan innan den är färdigställd. Cinno Poland specialiserar sig på service av elektronisk utrustning och har hyrt de sista lediga 5 260 kvadratmeterna i den nybyggda anläggningen.

Cinno Poland har via avtal med Biuro Inwestycji Kapitalowych hyrt de återstående 5 260 kvadratmeterna i en ny hall som snart står klar som en del av BIK Wroclaw II. 4 800 kvadratmeter kommer att avsättas för produktion och lager. De resterande 460 kvadratmeterna kommer att vara moderna kontorslokaler.



Tillsammans med Unico Logistics och JLI Trading Limited är nu alla ytor i anläggningen uthyrda och slutförandet av bygget är planerat till det här kvartalet.

– Det här är en viktig milstolpe för NREP:s investeringar i BIK S.A., och vi är väldigt nöjda med att kunna visa upp Logicenters styrka genom att hyra ut nya lokaler redan innan de är färdigställda, även på nya marknader utanför Norden, säger Sören Rodian Olsen, Managing Director, Logicenters Polen.



Logistikanläggningen ligger i anslutning till motorvägsavfarten A4. Det är en idealisk plats för ett lager nära tätorten Wroclaw. Dessutom erbjuder fastigheten utmärkt logistik till resten av Polen och även den tyska marknaden.



Under förra sommaren meddelade Logicenters att företaget expanderar utanför Norden med en första etablering i Polen. Landet är den femte största logistikfastighetsmarknaden i Europa och är dessutom en av de snabbast växande marknaderna på kontinenten.

Logicenters is the leading developer and owner of modern logistics properties in prime locations in the Nordics with over one million square meters of space and a turnover of 50+ million euros.

