Sverker Källgården. Bild: Cibus.

Cibus: Stark ökning av förvaltningsresultatet

Bolag Trots lägre värdeökningar på fastigheter redovisar Cibus ett högre Q2-resultat per aktie än förra året.

April - juni 2021:

• Hyresintäkter uppgick till 19 797 TEUR (16 366).

• Driftnettot uppgick till 18 472 TEUR (15 100).

• Förvaltningsresultatet uppgick till 10 834 TEUR (7 801).

• Periodens resultat uppgick till 11 672 TEUR (8 883) vilket motsvarar 0,29 EUR (0,24) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 2 357 TEUR (3 002).



Januari - juni 2021:

• Hyresintäkter uppgick till 39 228 TEUR (30 406).

• Driftnettot uppgick till 36 683 TEUR (28 103).

• Förvaltningsresultatet uppgick till 22 404 TEUR (14 642).

• Periodens resultat uppgick till 22 843 TEUR (15 980) vilket motsvarar 0,57 EUR (0,45) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 2 540 TEUR (4 611).



Vd Sverker Källgården:

– Om första kvartalet utåt sett var ett lugnt kvartal har det andra varit desto intensivare. Vi har levererat enligt de löften vi gett till marknaden gällande listbyte samt vuxit klart över våra tillväxtmål. Listbyte till huvudlistan Bytet till Nasdaq Stockholm Mid Cap skedde den 1 juni och är ett naturligt steg i Cibus utveckling. Listbytet kommer ge bolaget större visibilitet i media och bland investerare, samt sätter en kvalitetsstämpel på Cibus.



– Antalet aktieägare har passerat 37 000 vilket visar att aktien är likvid och attraktiv att äga.



– Vi har under andra kvartalet annonserat förvärv för ca 130 MEUR, varav det största på drygt 70 MEUR tillträds i fjärde kvartalet. Den höga tillväxttakten är ett resultat av långsiktigt, hårt arbete av en mycket kompetent egen organisation. Att AB Sagax valde att ta 2 miljoner aktier i dellikvid som betalning för den finska portföljen visar också hur attraktiv Cibusaktien och vår affärsidé är.



– Vi har under kvartalet lanserat ett MTN-program för såväl seniora icke-säkerställda obligationer som hybridobligationer. MTN-programmet ger oss möjlighet att snabbt nå obligationsmarknaden om vi ser någon större attraktiv fastighetsportfölj till försäljning. Det ger oss också möjlighet att resa ytterligare kapital och samtidigt hålla belåningsgraden inom finanspolicyns ramar. I samband med lanseringen av programmet emitterade vi även vår första hybridobligation om 30 MEUR. Erbjudandet blev kraftigt övertecknat och transaktionen slutfördes till attraktiva villkor. Utsikter andra halvåret Vi har levererat det vi utlovade under första halvåret gällande listbyte och tillväxt. Många fler möjlighet ligger framför oss och vi ser med tillförsikt fram emot ett spännande andra halvår. Om pandemin avtar under andra halvåret i takt med att vaccinationerna ökar och gränserna åter öppnas ser vi fram emot att t ex även titta på de övriga nordiska marknaderna.

- Nicklas Tollesson

