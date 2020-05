Cibus vd Sverker Källgården. Cibus har tagit steget in i Sverige genom köpet av Coops Nettofastigheter. Bild: Coop/Cibus

Cibus opåverkat av corona

Bolag Coronaviruset har inte haft någon påverkan på Cibus resultat under Q1. Däremot påverkas resultatet negativt av valutakursförluster.

Q1-siffrorna:

• Hyresintäkter uppgick till 14 040 TEUR (12 655).

• Driftnettot uppgick till 13 002 TEUR (12 124).

• Förvaltningsresultatet uppgick till 6 840 TEUR (7 625). Förvaltningsresultatet exkl valutakursförlust uppgick till 7 698 TEUR (7 625).

• Periodens resultat uppgick till 7 098 TEUR (8 912) vilket motsvarar 0,22 EUR (0,29) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 1 609 TEUR (2 771). I periodens resultat ingår även en valutakursförlust om -858 TEUR (0).



Cibus planer på att övergå till månadsutdelning ligger fast men genomförs senare under året. I juni delar bolaget ut en kvartalsutdelning om 0,22 EUR. Planen är att kalla till en extrastämma och byta till månadsutdelning senare. Utdelningen för 2019 uppgår till 0,89 EUR.



Vd Sverker Källgården:

– Första kvartalet 2020 har verkligen varit ett annorlunda kvartal. Världen drabbades av en pandemi vilken stängt ner stora delar av vårt samhälle. I dessa oroliga tider visar Cibus styrkan i sin affärsmodell. Även i svåra tider behöver människor sin lokala matbutik.



– Cibus intäkter kommer till cirka 90 procent från ledande nordiska livsmedels- och dagligvarukedjor. Dessa har under pandemin lyckats att förse människor med de livsmedel de behöver. När skolor och restauranger stänger behövs livsmedelsbutiken mer än någonsin. Det visar på styrkan och stabiliteten i Cibus affärsidé som gäller såväl i hög- som i lågkonjunktur. Cibus styrka som ett icke cykliskt bolag visade sig även i att vi mitt under brinnande pandemi lyckades genomföra en aktieemission till bra villkor som dessutom var kraftigt övertecknad. Vi tackar för förtroendet och önskar alla nya aktieägare välkomna.



– Coronaviruset har hittills haft väldigt begränsad påverkan på vår verksamhet. Vi agerar självfallet aktsamt i kontakter med andra företag, möten hålls företrädesvis per telefon eller videolänk och resandet hålls på en minimal nivå. Samtliga utlandsresor är inställda på obestämd tid. Vi ser dock andra företagare som från ena dagen till den andra fått sina intäkter utraderade. I Finland till exempel stängde regeringen ner alla restauranger, vilket gjorde att hela deras omsättning försvann.



– Vi har ett begränsat antal små företag som hyresgäster vilka kompletterar livsmedel och dagligvaror på ett bra sätt och normalt stärker dessa duktiga företagare våra marknadsplatser. Vi har, som hyresvärd, haft en bra dialog med dessa företagare och stöttat dem på bästa sätt för att möjliggöra för dem att kunna öppna igen när det tillåts och marknaden finns. Vårt stöd under andra kvartalet kommer att påverka våra intäkter negativt med max -0,2 MEUR. Vi ser det som en del av vårt sätt att bidra till de lokala orterna vi verkar i.



– Vår aktie har som de flesta andra påverkats av den oro på börsen som följer i Coronavirusets spår. Även om vår verksamhet inte nämnvärt är påverkad av Coronaviruset så har vår aktie följt med den allmänna nedgången. Vi ser dock nu en stabilisering och ökande kurs igen vilket är glädjande.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

