Cibus ökar driftnettot

Bolag Cibus ökade förvaltningsresultat och driftnetto under Q2.

April - juni 2022 (jämfört med april - juni 2021)

- Hyresintäkter uppgick till 27 193 TEUR (19 797).

- Driftnettot uppgick till 25 189 TEUR (18 472).

- Förvaltningsresultatet uppgick till 13 550 TEUR (10 834). I resultatet ingår en orealiserad valutakursförlust på -2 142 TEUR.

- Periodens resultat uppgick till 30 831 TEUR (11 672) vilket motsvarar 0,63 EUR (0,29) per aktie.

- Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 17 183 TEUR (2 357).



Januari - juni 2022 (jämfört med januari - juni 2021)

- Hyresintäkter uppgick till 50 658 TEUR (39 228).

- Driftnettot uppgick till 46 958 TEUR (36 683).

- Förvaltningsresultatet uppgick till 28 125 TEUR (22 404). I resultatet ingår en orealiserad valutakursförlust på -1 227 TEUR.

- Periodens resultat uppgick till 66 354 TEUR (22 843) vilket motsvarar 1,42 EUR (0,57) per aktie.

- Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 43 715 TEUR (2 540).

- EPRA NRV uppgick till 727 797 TEUR (491 890) vilket motsvarar 15,0 EUR (12,3) per aktie.



– Vi har, som vi alltid haft, fokus på att säkra en stabil och årligen växande månadsutdelning, även under oroliga tider, säger Sverker Källgården, vd för Cibus.

