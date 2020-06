Sverker Källgården. Bild: Cibus

Cibus köper mer i Finland

Transaktioner Cibus fortsätter att investera och växa fastighetsinnehavet genom att förvärva en portfölj innehållande fem fastigheter i Uleåborgsregionen för 14,5 miljoner euro. Fastigheterna är fullt uthyrda med S-gruppen som ankarhyresgäst, genomsnittlig kvarvarande hyrestid är 13 år och den uthyrbara ytan uppgår till 7 135 kvadratmeter. Tillträdet beräknas till den 1 juli.

Bolagets vd Sverker Källgården, kommenterar:



– I och med det här förvärvet har vi hittills i år köpt fastigheter i Finland för drygt 70 miljoner euro vilket är klart över vår målsättning att växa med cirka 50 miljoner euro per år. Till det skall adderas förvärvet av Coop-portföljen för cirka 180 miljoner euro, vårt första förvärv i Sverige. Det är ett styrkebesked av Cibus att vi kan fortsätta växa under dessa speciella tider vi befinner oss i. Vi är fullt refinansierade och har en stabil kassa vilket gör att vi ser fram emot hösten och vilka möjligheter som kan dyka upp då.



I och med dessa förvärv estimerar bolaget att det totala driftnettot på årsbasis i intjäningsförmågan per den 1 juli 2020 kommer att vara 64,9 miljoner euro.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen