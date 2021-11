Bild: Istock

Cibus köper dubbelt

Transaktioner Cibus förvärvar i Charlottenberg och Ale kommun.

Cibus Nordic har i helgen undertecknat ett förvärv om Charlottenbergs Handelspark, innehållande två separata fastigheter, i Sverige för 28,3 miljoner euro. Fastigheterna förvärvas från Consilia Retail Properties AS samt Skips AS Tudor. Tillträdet är planerat till den 16 december 2021.



Fastigheterna är belägna i Charlottenberg cirka sex kilometer från den norska gränsen och har en uthyrningsbar area på cirka 14 000 kvadratmeter. Den ena fastigheten, byggd 2021, är fullt uthyrd till Ica Sverige och i den andra fastigheten är Lidl ankarhyresgäst. Den genomsnittligt återstående hyrestiden är nästan sex år.



Parallellt undertecknade man i fredags ett förvärv av en livsmedelsfastighet, som för närvarande byggs, i Sverige för 11,5 miljoner euro. Fastigheterna förvärvas från en fastighetsutvecklare och tillträdet är planerat till Q3 2022 när byggnaden är färdigställd.



Fastigheten som för närvarande byggs kommer färdigställas under tredje kvartalet 2022. Den är belägen i Ale utanför Göteborg och har en uthyrbar area på 3 200 kvadratmeter. Willys är enda hyresgäst och hyresavtalet är skrivet på tolv år.



Colliers var rådgivare åt Cibus vid förvärvet av Charlottenberg Handelspark.

