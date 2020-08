Sverker Källgården. Bild: Cibus

Cibus: "I oroliga tider behövs livsmedelsbutiken mer än någonsin"

Bolag Cibus substansvärde – EPRA NRV – uppgår till 11,8 euro per aktie, motsvarande nästan 122 kronor. Bolaget är i stort sett opåverkat av pandemin.

April - juni 2020:

• Hyresintäkter uppgick till 16 366 TEUR (12 552).

• Driftnettot uppgick till 15 100 TEUR (11 459).

• Förvaltningsresultatet uppgick till 7 801 TEUR (6 773).

• Periodens resultat uppgick till 8 883 TEUR (10 247) vilket motsvarar 0,24 EUR (0,33) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 3 002 TEUR (5 013).



Januari - juni 2020:

• Hyresintäkter uppgick till 30 406 TEUR (25 207).

• Driftnettot uppgick till 28 103 TEUR (23 583).

• Förvaltningsresultatet uppgick till 14 642 TEUR (14 398).

• Periodens resultat uppgick till 15 980 TEUR (19 159) vilket motsvarar 0,45 EUR (0,62) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 4 611 TEUR (7 784).



– Trots pandemi är det affärer och verksamhet som vanligt för Cibus, säger Sverker Källgården, vd

– Coronaviruset har haft en väldigt begränsad resultatpåverkan på Cibus verksamhet. Under andra kvartalet uppgår resultatpåverkan till cirka -0,2 MEUR. Drygt 99 procent av våra hyror för Q2 är betalda. Cirka 90 procent av våra intäkter kommer från de största dagligvarukedjorna i Norden. Dessa har under pandemin lyckats att förse människor med de livsmedel de behöver. I oroliga tider behövs livsmedelsbutiken mer än någonsin.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen