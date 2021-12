Sverker Källgården. Bild: Cibus

Cibus höjer tillväxtmål

Bolag Cibus har ett starkt transaktionsflöde gällande potentiella förvärv på den nordiska marknaden. I och med detta uppdaterar Cibus sina tillväxtmål på kort till medellång sikt. I slutet av 2023 bedömer bolaget att portföljen bör ha fördubblats i storlek från dagens nivå samt att bolaget då även uppfyller kriterierna för investment grade i kreditrating.

Cibus har under de två senaste åren klart överträffat det tillväxtmål om 50-100 miljoner euro per år som styrelsen satt upp. Efter utvärdering av det starka transaktionsflödet gällande potentiella förvärv i hela Norden som bolaget har samt bolagets starka finansiella ställning revideras därför tillväxtmålen upp. Företagsledningen och styrelsen bedömer att bolaget kommer kunna fördubbla sin fastighetsportfölj till mellan 2,5 och 3,0 miljarder euro i fastighetsvärde samt att kriterierna för investment grade i kreditrating kommer att vara uppfyllda i slutet av 2023. Utdelningspolicyn att höja utdelningen med fem procent per år kvarstår.



– Den nordiska marknaden för livsmedels- och dagligvarufastigheter är stark och vi ser många möjligheter till tillväxt. Det är därför naturligt att vi spänner bågen och ökar tillväxttakten. Vi har successivt byggt upp varumärket Cibus till en av de attraktivaste köparna i marknaden och känner därför att de reviderade målen är ändamålsenliga och på ett bättre sätt än tidigare utnyttjar potentialen i bolaget, säger Sverker Källgården, vd, Cibus Nordic Real Estate AB.

