Bild: Nasdaq

Cibus byter till huvudlistan

Bolag Cibus byter lista på börsen och börjar från den 1 juni att handlas på huvudlistan.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Cibus ansökan om upptagande av bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista är planerad till tisdagen den 1 juni 2021 och sista dag för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market är beräknad till måndagen den 31 maj 2021.



Alltsedan noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market har Cibus ambition varit att aktien ska handlas på Nasdaq Stockholm. Sedan noteringen har bolaget arbetat strategiskt och målinriktat för att bygga en organisation som möter de krav som ställs på ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Cibus styrelse anser att en notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm är ett naturligt steg i den uttalade ambitionen och utvecklingsprocess som skulle öka bolagets visibilitet bland hyresgäster, investerare, Cibus som samarbetspartner samt öka kännedomen om bolaget bland analytiker och media. I linje med Cibus uttalade tillväxtstrategi med tilläggsinvesteringar om 50–100 miljoner euro per år förväntas en notering på Nasdaq Stockholm även göra bolagets aktie mer attraktiv som betalningsmedel i samband med potentiella förvärv och möjliggöra investeringar i bolagets aktier från institutionella aktörer vars fokus är aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad. Det är styrelsens bedömning att detta i förlängningen skapar bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för bolagets aktieägare.



Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med att Cibus aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

