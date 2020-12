Christoffer Börjesson. Bild: Fastighetsägarna

Christoffer Börjesson till Stronghold

Karriär Stronghold Invest har rekryterat Christoffer Börjesson till en roll som affärsutvecklare med fokus på Proptech. Christoffer Börjesson kommer närmast från branschorganisationen Fastighetsägarna Stockholm där han hjälpt medlemsbolag i sin digitala transformation.

Christoffer Börjesson har de senaste två åren även varit aktiv i dotterbolaget Fastighetsägarna Service, där han byggt upp en avdelning för digital utveckling för att stärka bolagets affär samt effektivisera verksamhetens processer.



– Det är med stor tillfredsställelse vi välkomnar Christoffer Börjesson till Stronghold. Hans breda branscherfarenhet samt djupa kunskap inom bland annat digital transformation och förändrat användarbeteende är ingredienser som kommer skapa värde för Stronghold och våra operativa verksamheter, säger Daniel Kraft, Head of Digital Investments & Transformation.



– I min nuvarande roll har jag sett Strongholds betydelse för att kunna realisera en innovation via branschsamverkan genom sitt förtroendekapital, finansiella resurser samt närheten till implementering i marknaden genom Newsec. Hos Stronghold ser jag att möjligheten att använda min erfarenhet och kunskap för att identifiera nya affärsmöjligheter som stärker koncernens befintliga verksamheter eller leder till nya affärsområden, säger Christoffer Börjesson, tillträdande affärsutvecklare på Stronghold Invest.



Christoffer Börjesson tillträder sin nya befattning under februari 2021.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

