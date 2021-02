Christoffer Abramson. Bild: Catella

Christoffer Abramson utses till ny vd och koncernchef på Catella

Bolag Catellas styrelse har utsett Christoffer Abramson till ny vd och koncernchef för Catella-koncernen. Han är sedan oktober 2020 CFO på Catella och tillträder sin nya roll senast i samband med årsstämman den 25 maj 2021.

– Catellas styrelse är mycket glad över att utse Christoffer Abramson till vd för Catella-koncernen. Under de senaste fyra månaderna har Christoffer inte bara snabbt utvecklat vår finansfunktion utan också hjälpt oss att påskynda vår strategiska ompositionering mot ett mer fastighetsfokuserat Catella. Med en stark kombination av att transformera organisationer, förbättra ekonomisk effektivitet och driva lönsam tillväxt strategiskt och taktiskt genom kontrollerad risk, är vi säkra på att Christoffer är rätt person att ta Catella till nästa nivå. Jag har uppskattat mitt nära samarbete med Christoffer och ser fram emot att arbeta med hela Catella-teamet som styrelseledamot efter en övergångsperiod under våren, säger Johan Claesson, tillförordnad vd, styrelseledamot och huvudägare.

– Jag är hedrad och oerhört glad över att ha blivit utsedd av styrelsen att fortsätta arbeta med hela Catella-teamet i den nya rollen som vd. Det finns en enorm potential och kompetens inom Catella och jag är oerhört stolt över att arbeta med så entreprenöriella och ambitiösa människor. Catellas dryga 550 anställda arbetar alla tillsammans med en stark drivkraft för att leverera kreativa lösningar, inom värdekedjan för fastigheter och alternativa investeringar, till alla våra partners och kunder. Jag vill tacka Johan Claesson och resten av styrelsen för att tålmodigt väglett mig in i organisationen. Vårt mål är nu att leverera stark tillväxt till både våra kunder och investerare genom att stärka våra kärnerbjudanden och genom att samutnyttja alla våra produkter och tjänster ännu mer i hela Europa, säger Christoffer Abramson, CFO och tillträdande vd.



Innan Christoffer Abramson tillträdde rollen som Chief Financial Officer för Catella-koncernen byggde han i sin roll inom EF-koncernen upp en global fastighetsgrupp med bas i USA. Dessförinnan arbetade han som operating executive för ett antal Private Equity-fonder i London och Paris. Christoffer startade sin karriär inom General Electric där han i tio år arbetade i olika roller, senast som CFO för GE Real Estate i London.



Erforderliga godkännanden krävs från tillsynsmyndigheten CSSF i Luxemburg innan tillträde kan ske.





