CHOP och Edge Technologies ingår strategiskt partnerskap

Publicerad den 20 April 2018

Bolag Partnerskapet med Edge Technologies ska hjälpa CHOP att nå målet att växa portföljen från två till fyra miljarder euro inom fem år. Två högkvalitativa kontorsfastigheter under utveckling i Amsterdam och Berlin på totalt cirka 30 000 kvadratmeter ligger som grund för partnerskapet.

Genom Cityhold Office Partnership (CHOP), ett Europeisk joint venture mellan Första AP-fonden, Andra AP-fonden samt TIAA, har TH Real Estate förvärvat Edge Olympic i Amsterdam av Edge Technologies. Edge Technologies är ett nytt teknikfastighetsbolag grundat av Coen van Oostrom.



CHOP har även förbundit sig att förvärva Edge Grand Central i Berlin, en ny kontorsfastighet i A-läge som beräknas vara färdigställd under fjärde kvartalet 2019. Tillsammans kommer fastigheterna att ha en kontorsyta om cirka 30 000 kvm. Tillgångarnas värde uppgår till cirka 200 miljoner euro.



Det nya strategiska partnerskapet avser att öka portföljens värde med 1 miljard euro under de kommande tre till fem åren. Edge Technologies kommer äga 10 procent av tillgångarna och TH Real Estate kommer att vara investment manager.



Edge Olympic är en fastighet som har byggts om med höga krav på hållbarhet och teknik. Fastigheten ligger i det centrala affärsdistriktet i Amsterdam och rymmer 11 117 kvm kontorsyta i A-läge med biliggande boenden på fem våningar och 100 parkeringsplatser på källarplan. Ambitionen är att byggnaden ska certifieras som Breeam Excellent och Well Gold.



Edge Grand Central ligger i Europacity-distriktet, ett nytt kontorsområde i hjärtat av Berlin. Distriktet ligger vid Berlins största tågstation, Berlin Hauptbahnhof, som är en regional och internationell tågstation med direkt förbindelse till tunnelbanesystemet. Fastigheten Edge Grand Central kommer att erbjuda 19 416 kvm kontorsyta i A-läge, butiker och biliggande boenden på nio våningar och 80 parkeringsplatser på källarplan. Fastigheten beräknas vara färdigställd under det fjärde kvartalet 2019. Ambitionen är att byggnaden som lägst ska få Guld DGNB Platinum-rating.



Jasper Gilbey, Fund Manager, Cityhold Office Partnership, TH Real Estate:

- Det nya partnerskapet ligger helt i linje med Cityhold Office Partnerships strategi att samarbeta med de bästa utvecklarna i Europa för att få tillgång till högkvalitativa kontorslokaler på våra huvudmarknader. OVG har beprövad erfarenhet av att bygga framtidens intelligenta kontorsfastigheter med hög hållbarhetsstandard och smart teknik och vi ser fram emot ett samarbete med EDGE Technologies för att utvidga denna satsning till över 1 miljard euro under de närmaste åren.



Coen van Oostrom, vd och grundare till både EDGE Technologies och OVG Real Estate:

- Jag är verkligen glad över att kunna berätta om partnerskapet med TH Real Estate. TH Real Estate är en ledande investare i en hållbar värld som delar vår vision om smartare byggnader och hälsosammare arbetsplatser. Vårt samarbete är ett tydligt bevis på vårt gemensamma engagemang för att bidra till positiv social, ekonomisk och miljömässig påverkan i större städer världen över.



FAKTA/

Edge Technologies lanserades av OVG Real Estate i januari i år och specialiserar sig på utveckling och förvaltning av den senaste generationens byggnader som systematiskt samlar in data för att optimera användarupplevelsen och byggnadens miljöprestanda. Både Edge Olympic och Edge Grand Central kommer ingå i Edge Technologies nya portfölj och ambitionen är att utvidga denna satsning i fler delar av Europa under de närmsta åren. EDGE Technologies vision är samstämmig med TH Real Estates inrikting ”Tomorrow’s World”, som innebär attminska energiintensiteten i företagets portfölj med 30 procent fram till 2030.



Cityhold Office Partnership (CHOP) är en pan-Europeisk fastighetsplattform som förvaltas av TIAA och de svenska pensionsfonderna AP1 och AP2. Plattformen lanserades 2015 och förvärvar kontorsfastigheter i ”Tier 1”-städer i Europa, som London, Paris, München, Hamburg, Frankfurt, Berlin, Madrid, Milano och Amsterdam.



- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

