Chimi öppnar flaggskeppsbutik i Stockholm

chimieyewear 200 Bild: Chimi Eyewear

Uthyrning Under våren 2020 öppnar solglasögontillverkaren Chimi Eyewear en ny flaggskeppsbutik i Hufvudstadens fastighet på Kungsgatan 6 i centrala Stockholm.

– Vi är stolta över möjligheten att kunna skapa vårt varumärkesuniversum på en av Sveriges mest kommersiella gator. Chimi är på en spännande resa globalt men det är oerhört viktigt för oss att visa upp var vi kommer ifrån, och redovisa detta med en attraktiv marknadsplats för vår Flaghip store. Vi tackar Hufvudstaden för förtroendet att våga satsa på unga företag med höga ambitioner och ser fram emot att slå upp dörrarna våren 2020, säger Jonas Löhr, Commercial Director, Chimi Eyewear.

– Vi är mycket glada över att Chimi väljer att öppna sin nya flaggskeppsbutik på Kungsgatan i Stockholm i en av Hufvudstadens fastigheter. Det blir ett välkommet tillskott till området och bidrar till att ytterligare stärka Kungsgatan som shoppingdestination och central mötesplats, säger Emanuel Westin, chef affärsutveckling butik, Hufvudstaden.

