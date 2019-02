Publicerad den 13 Februari 2019

Chanel utökar i Bibliotekstan.

tweet Skicka till e-post

Uthyrning Under hösten 2019 växer den nuvarande Chanelbutiken på Birger Jarlsgatan 7 i Stockholm till cirka 500 kvadratmeter, fördelat på två plan.

Att Chanel väljer att utöka sitt butikserbjudande ser Hufuvdstaden som ytterligare ett bevis på att bolagets strategi att utveckla Bibliotekstan till Skandinaviens främsta destination för svenskt och internationellt mode är rätt väg att gå.

– Vi är mycket glada över att Chanel väljer att ytterligare utveckla sitt retailerbjudande i Bibliotekstan. Chanels nya butik stärker Bibliotekstan som Stockholms självklara mötesplats för shopping och restaurangupplevelser, säger Emanuel Westin, chef affärsutveckling butik, Hufvudstaden.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Hufvudstaden AB på Branschguiden

Hufvudstaden has long experience of preserving and developing properties. The company was founded in 1915 and was listed on the Stockholm Stock Exchange in 1938. Hufvudstaden has chosen its place on the map. We operate in the two largest cities in Sweden, and our properties are located in prime locations in both Stockholm and Gothenburg. We seek to offer our customers more than just floor space.



Our ambition doesn’t end in developing our properties – an important part of our strategy is to develop marketplaces. We want to create marketplaces where the urban environment, communications, our functional buildings and our commitment contribute to successful business for our customers. For example, Hufvudstaden has developed Bibliotekstan, the area...

Läs mer om Hufvudstaden AB på Branschguiden