Sofia Sandell och Yvonne Ehinger. Bild: CBRE

CBRE: Sandell och Ehinger får nordiska chefsroller

Karriär Sofia Sandell och Yvonne Ehinger har utsetts till Nordenchefer för sina respektive funktioner People och Marketing.

Sofia Sandell kommer att leda CBRE:s nya nordiska People-tem som består av Stina Hiljanen, Finland, Malou Dalsgaard Ullerup, Danmark och Solfrid Hader, Norge. Sofia börjar omgående på sin nya tjänst, som hon kommer att dela med sin nuvarande tjänst som Head of People, Sweden.



Yvonne Ehinger har utses till head of Marketing & Communications för Norden. Hon har i snart tre år arbetat med att digitalisera marknadsföringen för CBRE i Sverige.



Det nya nordiska Marketing-teamet består av Lene Jorgensen, Danmark, Hilde Rusnes, Norge och Miia Mäkinen, Finland. I Sverige arbetar även Eugenia Duarte Walker på People och Anna Flodmark på Marketing. Yvonne Ehinger börjar idag på sin på sin nya tjänst.



Patrik Kallenvret, vd, CBRE Sweden kommenterar:

– Jag är glad och stolt över att ytterligare två av våra svenska medarbetare blivit utsedda och fått ansvaret för nordiska team. De har utvecklat vårt arbete med People och Marketing i Sverige med utmärkta resultat. Det sätt vi lyckats lyfta vårt varumärke och våra medarbetare, inte minst via sociala medier, är mycket tack vare Sofia och Yvonne. De har kunskapen och erfarenheten som krävs för att nå våra högt uppsatta mål på nordisk nivå. När året började utsågs också Amanda Welander som Nordic Head of Research.



Utöver CBREs nordiska team för People och Marketing kommer även Finance att arbeta i ett nordiskt team, lett av Stian Brunes. Sedan tidigare har CBRE meddelat att de har nordiska team för Capital Markets, Project Management & Building Consulting samt Research.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

