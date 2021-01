Isabella Andersson, Tom Wadegård och Timo Loman. Bild: CBRE

CBRE rekryterar toppnamn

Bolag CBRE stärker sitt team med Isabella Andersson och Tom Wadegård.

CBRE har nu rekryterat tre seniora personer för att möta marknadens behov och stärka teamen ytterligare i ambitionen att vara den dominerande affärsrådgivaren inom fastighetsbranschen.



Isabella Andersson tillträder tjänsten som Head of Property Management den 18 januari. Hon är välkänd i fastighetsbranschen med över 30 års erfarenhet inom olika sektorer. Isabella Andersson har arbetat i chefspositioner över 15 år där hon har visat imponerande resultat i ökat affärsvärde och effektiva teamarbeten. Hon kommer närmast från Citycon.

– Jag ser verkligen fram emot att börja på CBRE och teamet på Property Management i Sverige och globalt. Det ska bli fantastisk kul att lära känna kollegorna närmare och tillsammans utveckla affären och samarbetet med kunderna, säger Isabella Andersson.



Affärsområdet Occupier (Hyresgästrådgivning) förstärker med Tom Wadegård som börjar den 25 januari 2021. Han tillträder tjänsten Tenant Representation and Client Solutions, Nordics och han kommer närmast från Wework. Tom Wadegård har arbetat i fastighetsbranschen i 20 år och har gedigen kunskap om portfölj- och arbetsplatsstrategier, för alla storlekar av företag. Han har också mångårig erfarenhet av framgångsrika förhandlingar av mer eller mindre komplexa hyresavtal.

– Vi är så glada att Tom väljer att börja hos oss. Med honom i teamet stärker vi vårt erbjudande ytterligare och säkerställer vår plan att fortsätta växa i både den svenska och nordiska marknaden, säger Anders Hansén, Head of Occupier, CBRE Sweden.

– Jag ser verkligen fram emot att börja på CBRE och det marknadsledande Occupier teamet. Jag vill bidra med erfarenhet kring aktuella frågeställningar kring eget kontor vs. Flex/coworking och hur företag re-definierar sin lokalstrategi. Det ska bli riktigt kul att medverka till fortsatt utveckling av rådgivningen inom affärsområdet, på den nationella och internationella marknaden, säger Tom Wadegård.



CBRE stärker även teamet inom Project Management med Timo Loman, som flyttar från CBRE Finland till CBRE Sverige. Han tar med sig sin kunskap och erfarenhet gällande komplexa byggprojekt för att expandera affären i Sverige. Detta är ett led i CBRE:s nordiska arbete där de nordiska länderna förväntas växa snabbare än de övriga europeiska länderna. Det nordiska arbetet och teamen möjliggör för medarbetarna att utvecklas och flytta mellan de nordiska länderna på ett effektivt sätt.

– Jag är glad och nöjd över att se hur både Property Management och Occupier teamen växer och får ytterligare kraft. Jag är säker på att både Isabella och Tom kommer bidra till CBREs erbjudande och affär och vår dominans på fastighetsmarknaden. Jag välkomnar också Timo till CBRE i Sverige. Vi har fler kollegor som förväntas byta arbetsplats inom Norden och vi har även inflyttningar från Asien till Norden. Det är ett kvitto på hur attraktiva CBRE i Sverige och Norden är som arbetsgivarvarumärke. Varmt välkomna till CBRE, Isabella, Tom och Timo, säger Patrik Kallenvret, vd på CBRE i Sverige.

