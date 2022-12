Bild: Istock

CBRE rekryterar senior marknadschef

Bolag CBRE har utsett Hans Oskar till ny Head of Marketing and Communications i Sverige.

Hans Oskar har över 30 års erfarenhet av operationell och strategisk marknadsföring och kommunikation, främst från ABB och Ericsson, men även från energibranschen i Sverige. Hans har under många år arbetat med affärsutveckling i olika ledningsgrupper.



Yvonne Ehinger, Head of Communications, Continental Europe, Advisory Services, kommenterar:

– Jag är mycket glad över att välkomna Hans Oskar till CBRE som ny marknadschef. Hans mångåriga erfarenhet av strategiskt marknadsarbete i stora organisationer kommer att bidra till bolagets tillväxtresa.



Hans Oskar, Head of Marketing and Communications, Sweden kommenterar:

– Jag ser fram emot att lära känna CBREs kunder och medarbetare. Det finns en stor tillväxtpotential i fastighetsbranschen och jag hoppas kunna använda erfarenheter från andra branscher för att bygga vidare på CBREs framgångar.

Ämnen