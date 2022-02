Bild: Istock

CBRE rekryterar ny Head of Marketing & Communications

Bolag Bolaget satsar ytterligare på sin marknadsföring och rekryterar Julia Graflund som ny Head of Marketing & Communications.

CBRE agerar som rådgivare till alla segment i fastighetsbranschen. Bolaget fortsätter växa, både i Sverige, Norden och globalt. Då nuvarande Marknadschef, Yvonne Ehinger, tar sig an en europeisk roll inom CBRE, har bolaget rekryterat Julia Graflund som efterträdare. Julia kommer att ansvara för marknadsföring och kommunikation på den svenska marknaden.



Pernilla Tallqvist, COO, CBRE Sweden, kommenterar;

– Det var ett mycket stort intresse för tjänsten och vi är så glada att presentera Julia Graflund som vår nya Head of Marketing & Communications. Hon har rätt erfarenhet och driv för att fortsätta utveckla vårt marknads- och kommunikationsarbete på CBRE i Sverige.



Julia Graflund ansluter till CBRE den 1 februari. Hon kommer närmast från Advokatfirman Delphi, där hon arbetade som Digital Marketing Specialist. Dessförinnan arbetade hon på Boston Consulting Group som Senior Marketing Specialist.



Julia Graflund kommenterar:

– Jag känner mig hedrad och stolt att få vara med på CBREs fortsatta resa och bidra med min kunskap och erfarenhet till företagets tillväxt. Det finns en solid plattform på plats som jag ser fram emot att utveckla, och tillsammans med kollegorna uppnå våra uppsatta mål.



Som den ledande rådgivaren på den nordiska fastighetsmarknaden befinner sig CBRE i en stark expansionsfas, där bolaget avser att fortsätta växa i hög fart. CBRE har tidigare meddelat att man bygger upp nordiska team, samt stärker samarbetet med CBREs kontor i övriga Europa och globalt.



I linje med CBREs tillväxtstrategi har man nu rekryterat Yvonne Ehinger till tjänsten som Head of Communications, Continental Europe, Advisory.



Patrik Kallenvret, Head of Capital Markets, Nordics & VD CBRE Sweden, kommenterar;

– Vi har ett högt tryck och stor efterfrågan på våra tjänster och Yvonne är verkligen rätt person för att ta vår kommunikation till nästa nivå. Som vd är jag mycket stolt över att vårt arbete i Sverige har uppmärksammats och man väljer att rekrytera Yvonne till en europeisk tjänst. Jag är också mycket glad att Yvonne blir kvar som Nordisk marknadschef, där vi får fortsätta arbeta tillsammans.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen