Bild: CC BY-SA 3.0

CBRE lanserar nytt pan-nordiskt Capital Markets-team

Bolag CBRE sjösätter nytt Capital Markets-team dedikerat till den nordiska marknaden. Det nya teamet kommer bestå av 58 personer och ledas av Sami Kiehelä.

Bild: CBRE

Sami Kiehelä. Bild: CBRE

Amanda Welander. Sami Kiehelä. Amanda Welander.

Ett nytt nordiskt Capital Markets team har skapats. Teamet består av 58 experter i fyra länder som ska vidareutveckla CBRE:s rådgivning till såväl svenska som internationella kunder. CBRE har varit aktiva i den nordiska marknaden sedan 1999 och med det nya teamet stärker de ytterligare sin ledande position inom Capital Markets.

– Äntligen genomför vi en riktig nordisk Capital Markets-satsning! Bland många av våra internationella kunder har detta behov funnits länge. Och eftersom svenska investerare förvärvar allt mer i övriga nordiska länder finns även ett stort inhemskt behov. Genom att knyta ihop det vi redan kan, strategisk analys med unik kunskap från de lokala marknaderna, kommer vi kunna leverera väldigt vassa tjänster för våra kunder, säger Patrik Kallenvret, vd för CBRE i Sverige.



Det nordiska teamet kommer att ledas av Sami Kiehelä, i sin nya roll som Head of Capital Markets, Nordics, i nära samarbete med det svenska teamet som leds av Lisen Heijbel.

– En betydande investering görs för att stärka vår kapacitet, som inkluderar ett antal nya anställningar till vårt team i alla nordiska länder. Detta positionerar oss för att tillgodose alla våra kunders behov och öka vår marknadsandel inom denna sektor. Den nordiska fastighetsmarknaden är en av de starkaste och mest attraktiva marknaderna i världen och med detta nya initiativ kommer vi att kunna ge bättre service till nuvarande och framtida kunder genom att kombinera en lokal närvaro och expertis inom vårt internationella nätverk för att ge rådgivning om investeringar och företagsfinansiering och forskningsbaserade analyser, säger Sami Kiehelä, som får rollen som Head of Capital Markets Nordics.



Samtidigt meddelar CBRE att Amanda Welander, Head of Research, Sweden, har utsetts till Head of Research, Nordics. Hon kommer att leda ett team av nordiska analysexperter som utför marknadsanalyser, samlar data och gör framtidsspaningar för de största städerna i Norden.

– Tillväxten i ekonomin accelererar och dynamiken på fastighetsmarknaderna och efterfrågan av olika och nya typer av fastighetstillgångar förändras snabbt. I det sammanhanget är avancerad analys och data om dessa föränderliga marknader ur ett internationellt perspektiv avgörande och CBRE är i en unik position för att tillhandahålla det, säger Amanda Welander.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen