Televerkets hus som numera kallas Elements ligger på Jakobsbergsgatan 24. Bild: AMF Fastigheter

CBRE lämnar Skandia Fastigheter – flyttar fyra dörrar bort

Uthyrning CBRE kommer att flytta till nytt huvudkontor till nyrenoverade och moderna lokaler på Jakobsbergsgatan 24, Televerkets hus, ett stenkast från bolagets nuvarande kontor på samma gata, som ligger på Jakobsbergsgatan 16 och som har Skandia Fastigheter som ägare.

Bild: CBRE

Daniel Hummel. Daniel Hummel.

Det nya kontoret hos AMF Fastigheter omfattar 1 192 kvadratmeter och den planerade inflyttningen är i början av 2026. Flytten representerar ett viktigt steg för att möta CBRE:s behov av ett modernt kontor och effektiv arbetsplats. CBRE Sweden AB och CBRE Asset Management AB kommer att dela ytan.

– Vi har sökt efter ett större kontor som erbjuder den senaste infrastrukturen och smarta lösningar för att främja samarbete och kreativitet. Vårt nya huvudkontor kommer ge oss de bästa förutsättningarna för samarbete och trivsel under vår arbetstid, kommenterar Daniel Hummel, Managing Director, CBRE Sweden AB.

– Det har varit både roligt och lärorikt att vara 'kund' hos oss. Vi är stolta över att ha genomfört projektet helt på egen hand, från att hitta lokalen och förhandla hyresavtalet till att utforma den nya arbetsplatsen tillsammans med AMF Fastigheter, och sedan även leda det förändringsarbete som en flytt till ett modernt arbetssätt innebär.



CBRE grundades i Sverige år 1999 och firade nyligen sitt 25-årsjubileum. Idag är företaget världens ledande fastighetsrådgivare. Bolaget har haft sitt nuvarande kontor på Jakobsbergsgatan 16 sedan 2014.

– Vi har haft höga krav ur ett hållbarhetsperspektiv när vi har sökt efter vårt framtida kontor, säger Linda Kjällén, Head of ESG and Sustainability Solutions, CBRE Sweden. Fastigheten och fastighetsägaren AMF Fastigheter har ett mycket starkt fokus på hållbarhet och har återanvänt mycket material i renoveringar av fastigheten. Energiklass B var också ett av kriterierna i vårt sök. Sammantaget ger detta oss de bästa förutsättningarna för att uppfylla vårt mål att skapa CBREs mest hållbara kontor.



Bolaget meddelar vidare att de arbetar med sina egna arkitekter, Design Collective som har designat flera CBRE-kontor, bland annat i Amsterdam och Los Angeles. Tillsammans kommer de att fortsätta fokusera på hållbarhet när de färdigställer kontoret, både när det gäller lokalen som helhet och inredning, där CBRE strävar efter att återanvända så mycket som möjligt.

– Vi vill tacka vår nuvarande hyresvärd Skandia Fastigheter för ett mycket gott samarbete under alla dessa år, säger Daniel Hummel.



Den historiska fastigheten Televerkets hus uppfördes 1910–1912 för Kungliga Telegrafverket efter ritningar av arkitekten Aron Johansson. Byggnaden skyddas sedan 1993 som ett statligt byggnadsminne och har höga kulturhistoriska värden. AMF Fastigheter köpte fastigheten 2013 och påbörjade en större ombyggnation 2023. Målet för fastigheten är att nå certifieringen Miljöbyggnad i drift Silver, vilket visar på ett starkt fokus på hållbarhet och miljövänliga lösningar.

– Det är jättekul att hälsa CBRE välkommen till Jakobsbergsgatan 24. Det är en unik fastighet som nyligen byggts om till ett hus med moderna, hållbara och flexibla kontorslösningar. Omvandlingen gjordes med väldigt höga ambitioner för att minska klimatavtryck i såväl byggfas som framtida förvaltning. Vi ser fram emot att låta CBRE förvalta lokalerna med hållbarhet i fokus, säger Tove Törneman, projektchef hos AMF Fastigheter.

