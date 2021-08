Så här kommer Postnords nya logistikanläggning i Helsingborg se ut. Bild: Catena

Catena utvecklar logistik för 132 miljoner i Helsingborg

Bolag Catena bygger en ny logistikanläggning till Postnord TPL på Ättekullaområdet i Helsingborg, en investering om cirka 132 miljoner kronor.

På Catenas befintliga mark Bunkagården Mellersta 1 kommer en 16 478 kvadratmeter stor logistikanläggning uppföras. Anläggningen certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och på taket förbereds för en solcellsanläggning. Ett tioårigt avtal har tecknats med Postnord TPL. Den aktuella marken ligger intill Bunkagården Mellersta 2 där Postnord är Catenas hyresgäst sedan tidigare. I samband med den nya investeringen förlängs även det befintliga hyresavtalet i grannfastigheten och där installeras en solcellsanläggning.



Med nybyggnationen nyttjas marken effektivt då den nya anläggningen exempelvis kommer att dela rangerytor och parkeringsplatser med den befintliga.



– Postnord är en viktig hyresgäst och samarbetspartner för oss på många orter i Sverige och Danmark. Våra fastigheter utgör viktiga noder i Postnords logistiska nätverk, med den nya anläggningen stärks relationen ytterligare, säger Göran Jönsson, Regionchef Helsingborg på Catena.



– Vi vet sedan tidigare att läget är utmärkt, det känns bra att fortsätta samarbeta med en välkänd och engagerad aktör som Catena nu när vi vill öka vår redan stora kapacitet i regionen och fortsatt vara den största TPL-operatören i Norden, säger Håkan Lindberg som är Regionchef på Postnord TPL.



Byggnationen startar under det tredje kvartalet 2021, PostNord TPL planerar att flytta in i fastigheten hösten 2022. Catena hyr nu ut drygt 75 000 kvm logistikyta till Postnord bara i Helsingborg – senast var det den nybyggda terminalen på Logistikposition Tostarp om 18 300 kvm som togs i drift under hösten 2020.

- Susanna Sundström

susanna@fastighetssverige.se

Ämnen