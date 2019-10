Benny Thögersen. Bild: Axel Ohlsson

Catena: Rekordstor projektportfölj

Bolag Catenas substansvärde är uppe i 194 kronor per aktie i Q3-rapporten.

Niomånaderssiffrorna:

Hyresintäkterna ökade med 10 procent till 885,1 Mkr (805,4).

Driftsöverskottet ökade med 12 procent till 681,9 Mkr (610,5).

Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent till 478,0 Mkr (422,8).

Periodens resultat ökade till 851,8 Mkr (665,3) motsvarande ett resultat per aktie om 22,59 kr (17,74), varav värdeförändringar ingår med 583,5 Mkr (325,8).

Substansvärde per aktie EPRA NAV ökade till 194,07 kr (164,88).



Vd Benny Thögersen:

– Catenas förvaltningsresultat nådde 478,0 Mkr under det tredje kvartalet, vilket kan jämföras med 422,8 Mkr under samma period i fjol. Den positiva resultatutvecklingen möjliggör en aktiv projektutveckling.

– I vår pågående projektportfölj finns en kvarvarande investeringsvolym om drygt 900 Mkr – en rekordhög nivå och ett arbete som i stora delar präglar verksamheten. Nybyggnation och förädling av befintliga fastigheter är båda viktiga förutsättningar för fortsatt tillväxt.

– Catena verkar i ett sammanhang som otvetydigt påverkar miljön. Därför är det viktigt att vi arbetar för att minimera påverkan – varje insats vi gör kan ge stora effekter. I Catenas dagliga, operativa hållbarhetsarbete finns ett starkt driv.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

