Jörgen Eriksson, vd för Catena. Bild: Catena

Catena ökade förvaltningsresultatet i första kvartalet

Bolag Catena redovisar ett ökat förvaltningsresultat i första kvartalet 2022, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna steg till 377 miljoner kronor (329), en ökning med 14,6 procent mot föregående år.



Driftnettot ökade till 295 miljoner kronor (259), en ökning med 13,9 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet steg till 227 miljoner kronor (188), en ökning med 20,7 procent mot föregående år.



Resultatet före skatt var 1 146 miljoner kronor (953).



Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 757 miljoner kronor (680) och värdeförändringar på derivat med 162 miljoner kronor (85).



Resultatet efter skatt blev 909 miljoner kronor (756), en ökning med 20,2 procent mot föregående år.



Resultat per aktie hamnade på 22,04 kronor (19,95), vilket innebär en ökning med 10,5 procent mot föregående år.



Det långsiktiga substansvärdet steg till 347,74 kronor per aktie (276,29), en ökning med 35,6 procent.



– Behoven av moderna och hållbara logistikfastigheter i rätt lägen är stort och Catena har ett starkt och unikt kunderbjudande som är attraktivt för många aktörer. Trots en orolig omvärld där eftereffekterna av bland annat Covid-19 och kriget i Ukraina påverkar bland annat byggpriser upplever vi en fortsatt stark efterfrågan, skriver vd Jörgen Eriksson i delårsrapporten.



– Intresset för Catena har vuxit de senaste åren på den skandinaviska marknaden men även internationellt. Under kvartalet har vi fått en ny, långsiktig och strategisk ägare i Catena. Möjligheterna till synergier mellan Catena och WDP är stora och det finns en potential i ett utvecklat, strategiskt samarbete där båda bolagens tillväxtresa kan accelereras, avslutar Jörgen Eriksson.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen