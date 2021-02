Jörgen Eriksson, vd för Catena. Bild: Catena.

Catena köper för över 800 miljoner

Transaktioner Catena köper sex logistikfastigheter till ett fastighetsvärde om cirka 815 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt. Köpeskillingen kommer delvis att betalas via nyemitterade Catena-aktier.

Catena och det danska företaget H5 Properties A/S har tecknat ett avtal om att Catena förvärvar fem fastigheter i Danmark och en fastighet i Borås i Sverige till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 815 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt. Driftsöverskottet för samtliga fastigheter beräknas uppgå till cirka 45 miljoner kronor. Fastigheterna förvärvas genom bolagsköp, köpeskillingen för aktierna uppgår preliminärt till cirka 457 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt.



Köpeskillingen ska delvis erläggas genom att Catena ställer ut en revers om 200 miljoner kronor, vilken säljaren enligt avtalet ska överlämna som betalning för nyemitterade aktier i Catena. Emissionen som sker för att delfinansiera förvärvet riktas till säljaren och kommer att tecknas och betalas genom förvärvet i samband med tillträde. Nyemission kan beslutas av Catenas styrelse med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämma 2020.



– Catena ser stor potential i Danmark och med detta förvärv tar vi ytterligare position på den skandinaviska logistikfastighetsmarknaden. Det handlar om en attraktiv fastighetsportfölj med stabila hyresgäster och effektiva anläggningar på bra lägen som väl matchar Catenas befintliga nät av logistikfastigheter, säger Jörgen Eriksson, vd på Catena.



I Danmark förvärvas fastigheten Bavnevej 13 i Vamdrup med en uthyrningsbar yta om 26 752 kvm, fastigheten Kokbjerg 15 i Kolding med en uthyrningsbar yta om 15 327 kvm, fastigheten Kokmose 2-6 i Kolding med en uthyrningsbar yta om 10 686 kvm, fastigheten Hammerholmen 47-49 i Hvidovre med en uthyrningsbar yta om 16 489 kvm samt fastigheten Norddigesvej 3 i Risskov med en uthyrningsbar yta om 4 497 kvm. Den svenska fastigheten i portföljen är Borås Hevea 3 som har en uthyrningsbar yta om 19 519 kvm.



Totalt omfattar förvärvet en uthyrningsbar yta om cirka 93 270 kvm, ett hyresvärde om drygt 49 Mkr och en kvarvarande genomsnittlig hyresavtalstid som överstiger tio år.



Största hyresgästerna i de danska fastigheterna är den internationella speditören NTG Nordic Transport Group A/S och logistikföretaget H. Daugard A/S som i dessa står för 79 procent av ytan. I den svenska fastigheten är modeföretaget Gina Tricot hyresgäst. På fastigheterna finns även byggrätter om totalt cirka 40 000 kvadratmeter som ger möjligheter till framtida expansion.



Tillträde till fastigheterna beräknas till 1 mars 2021.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

