Catena hyr ut till Instabox i Umeå och Sundsvall

Uthyrning Leveransföretaget Instabox flyttar nu in i två av Catenas anläggningar, den ena i Umeå och den andra i Sundsvall.

Instabox är en frakttjänst för expressleveranser av e-handelsvaror som erbjuds via utvalda nätbutiker, leveranserna sker i första hand till smarta paketskåp. Bolaget expanderar i Sverige och har tecknat treåriga avtal med Catena för att hyra logistikytor om cirka 500 kvadratmeter i fastigheten Mätaren 6 i Umeå samt cirka 740 kvadratmeter i fastigheten Sköns Prästbord 2:4 som ligger i Sundsvall. Etableringarna är ett led i den expansion Instabox nu genomför i landets norra delar.



– Vi är glada över att etablera oss i Sundsvall och Umeå och det är en viktig del i vår expansion i Norrland. De ändamålsenliga lokalerna, belägna på två väldigt attraktiva logistikadresser, passar oss helt perfekt, säger Carl-Johan Ekholm, projektledare, Instabox.



– Nytänket kring hållbara leveranser och de högt ställda ambitionerna att täcka hela Sverige med smarta paketskåp gör Instabox till en spännande hyresgäst, vi ser fram emot det fortsatta samarbetet och möjligheten att följa med på deras resa, säger Johan Svedin, förvaltare på Catena.



Instabox flyttar in i sina nya lokaler under oktober 2020.

