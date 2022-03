Catena hyr ut till Menigo och byggstartar därmed fastigheten Dansered 1:64 på Logistikposition Landvetter.

Catena hyr ut och byggstartar ny anläggning i Logistikposition Landvetter

Uthyrning Catena tecknar hyresavtal med Menigo och investerar 607 miljoner kronor på Logistikposition Landvetter.

Annons

I samband med lagakraftvunnen detaljplan under december 2021 tecknade Catena ett marköverlåtelseavtal avseende del av fastigheten Dansered 1:64. Markytan omfattar 210 000 kvadratmeter på bästa logistikläge utmed väg 40 vid Landvetter flygplats i Härryda kommun.



Nu uppför Catena den första logistikanläggningen på området – en investering om totalt 607 miljoner kronor som också inkluderar markförvärv. Den nya byggnaden är 42 250 kvadratmeter stor och består av både kyllager, fryslager och kontor. Hållbarhetskraven är höga, anläggningen certifieras enligt BREEAM Excellent och en rad olika insatser planeras för den biologiska mångfalden i området då målsättningen är nettopositiv påverkan på biodiversitet. För anläggningen har Catena tecknat ett hyresavtal med Menigo Foodservice som är en av Sveriges mest etablerade matdistributörer. Avtalslängden är tio år med ett beräknat driftsöverskott om cirka 38 miljoner kronor. På tomtarean finns framtida expansionsmöjligheter om cirka 8 000 kvadratmeter för Menigo.



– Vi är mycket glada att välkomna Menigo till Logistikposition Landvetter. Precis som Catena har Menigo höga ambitioner vad gäller byggnadens utformning och hållbara lösningar, tillsammans kan vi utveckla positionen helt i linje med våra visioner, säger Catenas regionchef i Göteborg, Jonas Arvidsson.



– Vi ser fram emot att få flytta till en modern fastighet med en modern teknik som kommer ge oss både kortare ledtider och körsträckor till kund och som minskar vårt totala klimatavtryck. Vi har sedan tidigare ett gott samarbete med Catena så vi ser fram emot att fortsätta det samarbetet, säger Jonas Köhler, CEO på Menigo.



Byggnationen startar under hösten 2022 och Menigo planerar att flytta in sommaren 2024. Menigo är sedan tidigare hyresgäst i flera andra fastigheter som Catena äger.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

Ämnen