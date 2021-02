Jörgen Eriksson, vd för Catena. Bild: Catena.

Catena höjer utdelningen till 7,50 per aktie

Bolag Catenas förvaltningsresultat för helåret ökar med 15 procent. Utdelningen höjs till 7,50 kronor per aktie (6,50).

• Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 1 263,9 Mkr (1 182,9).

• Driftsöverskottet ökade med 11 procent till 1 003,8 Mkr (902,8).

• Förvaltningsresultatet ökade med 15 procent till 718,6 Mkr (626,8).

• Årets resultat ökade till 1 527,1 Mkr (1 223,8), motsvarande ett resultat per aktie om 40,51 kr (32,46), varav värdeförändringar ingår med 1 204,9 Mkr (895,7).

• Långsiktigt substansvärde EPRA NRV per aktie ökade till 245,08 kr (202,87).

• Styrelsen föreslår en utdelning på 7,50 kr (6,50) per aktie, motsvarande en ökning om 15 procent att utbetalas vid två tillfällen om vardera 3,75 kr.



Catenas vd Jörgen Eriksson kommenterar bokslutskommunikén:

– Den positiva utvecklingen är ett resultat av fortsatt aktiv projektutveckling och effektiva processer. En stor andel av Catenas väl diversifierade kundbas har också gynnats av förändrade köpbeteenden och en accelererande e-handel.



– Totalt sett ger Catenas starka balansräkning, de stabila kassaflödena och den positiva värdeökningen en finansiell kapacitet som möjliggör framtida tillväxt.

