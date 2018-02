Catena ger 4,50 i utdelning

Publicerad den 16 Februari 2018

tweet

Bolag Catena höjer förvaltningsresultatet med 39 procent och utdelningen från 3,50 till 4,50 per stamaktie.

Bild: Catena

Benny Thögersen. Benny Thögersen.

2017-siffrorna:

• Hyresintäkterna ökade med 13 procent till 892,0 Mkr (786,6).

• Driftsöverskottet ökade med 16 procent till 671,2 Mkr (578,1).

• Förvaltningsresultatet ökade med 39 procent till 440,1 Mkr (316,0).

• Årets resultat ökade till 634,7 Mkr (338,4), motsvarande ett

resultat per aktie om 16,08 kr (10,20), varav värdeförändringar ingår med 318,5 Mkr (70,6).

• Substansvärde per aktie Epra Nav ökade till 149,85 kr (135,76).

• Styrelsen föreslår en utdelning på 4,50 kronor per aktie (3,50).

Benny Thögersen, vd:



- Jag kan glädjande nog konstatera att Catena levererar även under 2017. Vi lyckades under året fortsatt förbättra vår uthyrningsgrad, från 93 procent för 2016 till 94,7 procent för utgången 2017. Högre uthyrningsgrader, tillsammans med bland annat energiförbättrande åtgärder i våra fastigheter, ökade driftsöverskottet. Tillsammans med en förbättrad finansieringsstruktur innebär det att vi kan redovisa ett starkare förvaltningsresultat. Ju längre ned i resultaträkningen vi kommer desto bättre ser det ut. Hyresintäkterna för helåret är upp 13 procent, driftsöverskottet upp 16 procent och förvaltningsresultatet upp 39 procent. Detta är enligt plan och en förutsättning för att vi skall kunna fortsätta växa och utveckla vår portfölj av moderna logistikfastigheter. Under året upptogs Catena i EPRA, vilket har attraherat nya internationella investerare.



- Fjärde kvartalets resultat bekräftar den positiva trend vi sett under året. Samtidigt har vi stärkt våra positioner i Malmö, Göteborg och Stockholmsområdet. Med förbättrad uthyrningsgrad får vi ett ökat förvaltningsresultat och fortsätter generera ett starkt kassaflöde. Det gör att vi kan växa vidare med nya projekt för att utveckla vår portfölj.



- Catena har ett uttalat mål att växa genom projekt och förvärv. Prioriterat är en aktiv projektutveckling där vi står väl rustade genom starka finanser och en markreserv om 1,7 miljoner kvadratmeter men vi växer också genom förvärv när attraktiva objekt på strategiska lägen erbjuds. Ett stort och viktigt förvärv under året var de fem logistikfastigheter i Stockholmsregionen som vi förvärvade av Kilenkrysset med en samlad uthyrningsbar yta om cirka 91 500 kvadratmeter.



- 2017 var året då den digitala handeln, i absoluta tal, växte snabbare än den traditionella butikshandeln i Sverige. Inte minst Black Friday, Cyber Monday och den därpå följande julhandeln stakade ut framtiden där uppåt 40 procent av handeln var digital. E-handel av dagligvaror och uteätande spås också en stark tillväxt de närmaste åren. Jag ser framför mig att vi fortsätter med nyproduktion i strategiska lägen och jobbar vidare med om- och tillbyggnader. På så sätt kan vi bredda vårt kunderbjudande, öka våra intäkter, minska kostnader och förbättra vårt resultat. Genom att fortsatt vara pålästa, nyfikna och lyhörda kommer vi att vara med och driva framtidens logistiklösningar.



- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF

Mer från Fastighetssverige

"Det har varit en hektisk vecka" Fredagsprofilen Vilken är den bästa affären Biljana Pehrsson har gjort? Varför ska hon inte till Mipim? Och hur kommer det sig att hon kan så mycket om Kungstornen? Det och mycket mer berättar Kungsledens vd i veckans Fredagsprofilen. Kungsleden: Något högre förvaltningsr... "Det är ett drömförvärv för Kungsleden"

Efter jätteköpet – där vill Pandox växa 2018 Bolag Efter mångmiljardköpet i Storbrittannien vänder Pandox vd blicken mot sydligare breddgrader. Nu berättar Anders Nissen mer om vad som komma skall. Pandox: Investeringar före utdelning Brexitskräck bakom Pandox mångmiljardköp

Annons

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping County

Förutsättningarna för fastighetsaffärer framöver Fastighetsmarknadsdagen Jönköping County Ett splittrat Europa, Donald Trump, Nordkorea, internationell terrorism och så vidare. Hur påverkas Sveriges och Europas ekonomiska utveckling av oron i omvärlden? Och hur ser förutsättningarna för fastighetsaffärer ut framöver?

Branschens mötesplats i Jönköping den 19 april inleds med en analys över det världsekonomiska läget. För analysen står Swedbanks makroanalytiker Cathrine Danin. HV-bas och före detta Riksbyggen-vd ö... Ny mötesplats för Jönköpingsbranschen

Kuylenstierna: "Jag har väldigt svårt att inte lägga mig i" Karriär För Fastighetssverige berättar Joachim Kuylenstierna mer om hur det kommer sig att han nu axlar vd-rollen i Fastator på allvar, efter mer än ett år som tillförordnad. Joachim Kuylenstierna blir vd för Fas... Fastator anställer investment manager

Fastpartner fortsätter öka Bolag Fastpartners rullande årliga förvaltningsresultat är nu uppe i cirka 725 MSEK (625). Motsvarande siffra för Q3-rapporten var 685 MSEK. Bolagets mål är att nå 950 MSEK i slutet av 2020. Utdelningen höjs till 4,30 kr (4,00).

Lanserar fond för nya osålda bostadsrätter Bolag Efter godkännande från Finansinspektionen lanserar Nordic Property Investment nu NPI Residential Fund 1. Idén bakom fonden är att förvärva kluster av nyproducerade, osålda bostadsrätter och hyra ut dem långsiktigt för att sälja av när marknaden återhämtat sig.

Något högre siffror från Hufvudstaden Bolag Hufvudstadens substansvärde är uppe i 152 kronor (138). Bolaget höjer utdelninen med 20 öre till 3,50.

Catena ger 4,50 i utdelning Bolag Catena höjer förvaltningsresultatet med 39 procent och utdelningen från 3,50 till 4,50 per stamaktie.

Hemfosa: Över 13 kronor per aktie i förvaltningsresultat Bolag Hemfosas förvaltningsresultat uppgick till 2 186 mkr (1 812), motsvarande 13,16 kronor per stamakte (11,49). Bolaget höjer utdelningen till 4,80 kronor med kvartalsvis utdelning.

Diös: Stor utdelningshöjning Bolag Diös föreslår en utdelning om 2,90 kronor per aktie, vilket motsvarar en höjning med 45 procent.

Minusresultat för Amasten Bolag Amasten redovisar ett resultat på -11,8 miljoner kronor (46,4) för Q4, efter negativa värdeförändringar.

Substansvärdet ligger på 5,05 kronor per aktie.

Stabilt Heba höjer utdelningen med 20 öre Bolag Heba redovisar ett förbättrat förvaltningsresultat med 14 procent. Utdelningen höjs till 1,80 (1,60).

Stenen i rullning för nya Kaggeholm – Sisyfosgruppen köper slottsområdet Transaktioner Sisyfosgruppen köper Kaggeholms slottsområde på Ekerö av Pingströrelsen.