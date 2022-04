Catena köper i Danmark. Bild: Catena

Catena förvärvar ny logistikfastighet i Danmark

Transaktioner Catena betalar 333 miljoner kronor för att köpa en nybyggd fastighet i danska Horsens av Ejendomsinvest Egeskovvej ApS. Tredjepartslogistikföretaget DKI Logistics A/S kommer därefter att flytta in som hyresgäst i fastigheten.

Catena och Ejendomsinvest Egeskovvej ApS tecknade under fredagen ett avtal om förvärv av den aktuella fastigheten som ska uppföras på strategiskt logistikläge intill E45 på danska Jylland. Affären finansieras med egna medel och sker genom ett bolagsförvärv till ett åsatt fastighetsvärde om 333 miljoner danska kronor, före avdrag för latent skatt. Köpeskillingen uppgår till 170 miljoner danska kronor. Fastigheten har en tomtareal om cirka 77 500 kvadratmeter och uthyrningsbar yta kommer att uppgå till 31 900 kvadratmeter.



Hyresgästen DKI Logistics A/S är ett ledande tredjepartslogistikföretag i Danmark med stort fokus på lagerautomation och innovativa IT-lösningar. Catena har tecknat ett 10-årigt, indexbaserat hyresavtal med DKI Logistics A/S. Det beräknade driftsöverskottet uppgår till cirka 13,67 miljoner danska kronor.

– Vi ser fram emot en nära och långsiktig relation med DKI Logistics som är en välrenommerad och innovativ aktör. Genom detta förvärv etablerar vi oss dessutom på ytterligare ett utmärkt logistikläge i Danmark, säger Fredrik Renå som är regionchef i Malmö och därmed även ansvarar för Catenas danska fastighetsbestånd.



Tillträde beräknas ske 1 oktober 2022.

