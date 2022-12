Catena förvärvar fastigheter från ICA Fastigheter för en halv miljard. Bild: Catena

Catena förvärvar fastigheter från Ica Fastigheter för en halv miljard

Transaktioner Catena har tecknat avtal med Ica Fastigheter om att förvärva två fastigheter i Arendal, Göteborg och Upplands-Bro, Stockholm via en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 500 miljoner kronor före avdrag för latent skatt.

Båda fastigheterna ligger i nära anslutning till viktiga logistikpunkter och har Ica Fastigheter som hyresgäst. Förvärvet genomförs som en sale and lease back-transaktion där Ica i samband med försäljningen tecknar ett sjuårigt hyresavtal med Catena. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 176 miljoner kronor. Genom förvärvet utökar Catena portföljen med två moderna kyl-och- fryslager på bästa logistiska läge och befäster relationen med Ica som hyresgäst.



Fastigheten Arendal 13:3 är belägen på ett citynära läge i Arendal, Göteborg med nära anslutning till motorvägarna E6 och E20 samt Göteborgs hamn. Fastigheten, som byggdes 2020, omfattar en kyl- och frysbyggnad och är certifierad enligt BREEAM Outstanding. Den blev det första lagret för e-handelsdistribution att uppnå den nivån och vann även priset "BREEAM Building of the Year 2022".



Fastigheten Viby 19:106 ligger invid E18 i Brunna Logistik Park vid Upplandsbro, Stockholm. Brunna Logistik Park är ett logistiskt kluster med företag som Zalando, Postnord och Systembolaget etablerade i området. Fastigheten genomgår just nu en certifieringsprocess för Miljöbyggnad Silver som väntas vara klar 2023.



Säljaren av fastigheterna är Ica Fastigheter, ett fastighetsbolag som ingår i Sveriges ledande dagligvaruhandelskedja Ica Gruppen med över 1 200 butiker med omfattande onlineverksamhet.



Sammanfattning

Arendal 13:3 har en markareal om 30 503 kvm med en uthyrningsbar yta om 17 307 kvm

Viby 19:106 har en markareal om 19 403 kvm med en uthyrningsbar yta om 7 335 kvm

Båda byggnaderna färdigställdes 2020

Arendal 13:3 har en BREEAM Outstanding certifiering, Viby 19:106 väntas uppnå Miljöbyggnad Silver under 2023

ICA tecknar 7-åriga hyresavtal i samband med försäljningen

Driftnettot för båda fastigheterna väntas uppgå till 28,8 Mkr

Köpet genomförs med egna medel och tillgängliga krediter

Tillträdet beräknas ske 1 februari 2023.



– I linje med Catenas uttalade strategi utökar vi vår fastighetsportfölj med två moderna logistikanläggningar med hög prestanda, inte minst utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Genom förvärvet utökas vår exponering mot kyl- och fryssegmentet och vårt långvariga samarbete med ICA fördjupas ytterligare, säger Catenas vd Jörgen Eriksson.

