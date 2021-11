Catena bygger en ny anläggning i Malmö där Lekia blir hyresgäst. Bild: Catena

Catena bygger ny anläggning i Malmö – Lekia hyresgäst

Bygg/Arkitektur Catena bygger en ny logistikanläggning på Lodgatan Malmö, en investering om 208 miljoner kronor. I byggnaden blir Sveriges största leksakskedja Lekia hyresgäst.

Den nya logistikanläggningen om totalt 18 665 kvadratmeter uppförs på fastigheten Sockret 4 som Catena tidigare har förvärvat på centralt läge vid Malmö mellersta hamnområde. Anläggningen certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och på taket kommer en solcellsanläggning att installeras.



Ett åttaårigt hyresavtal har tecknats med Lekia som är dominerande inom svensk leksakshandel och sedan tidigare hyr lokaler av Catena på Logistikposition Sunnanå i Malmö. Behov av större yta ligger bakom flytten och Lekia kommer att hyra 11 570 kvadratmeter i anläggningen med en option om att även hyra återstående yta.

– Det känns mycket bra att vi kan stärka våra goda relationer med Lekia ytterligare och bidra till deras fortsatta expansion genom effektiva och anpassade lokaler med möjligheter att rymma både lager, showroom och kontor, säger Catenas Regionchef Fredrik Renå.



– När vi tidigt 2020 flyttade in i de nya fina lokalerna på Sunnanå var vi otroligt stolta över hur framgångsrika Lekia blivit och det var en milstolpe att ha centrallager och huvudkontor samlade i en och samma byggnad. Försäljningen har fortsatt att öka och i år beräknas butikerna nå en omsättning nära 2 miljarder kronor. Fyra år senare, under 2024, kommer vi att finnas i en anläggning som är mer än dubbelt så stor. Vi är tacksamma för att vi tillsammans med Catena hittat den här fantastiska lösningen i Malmö hamn, inom loppet av ett dygn kan vi leverera till 90 procent av våra butiker i Sverige och Norge, säger Baldvin Georgsson, vd på Lekia AB.



Lekia planerar att flytta in de nya lokalerna under januari 2024. På den aktuella tomtytan finns möjligheter för ytterligare byggnation.

