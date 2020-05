Jacob Bruzelius. Bild: Rikshem

Catella värvar chef från Rikshem

Bolag Jacob Bruzelius har rekryterats till Catella som ansvarig för Debt Advisory and Restructuring på Catellas Corporate Finance i Stockholm. Han kommer närmast från Rikshem och har tidigare arbetat på Aareal Bank och The Royal Bank of Scotland.

– Vi är väldigt glada över att kunna presentera Jacob som ska bli ansvarig för vår verksamhet inom Debt Advisory and Restructuring. Han är en senior person som med sin mångåriga erfarenhet från både banksektorn och kapitalmarknaden kommer att passa utmärkt för att vidareutveckla vårt erbjudande inom detta område. Vi arbetar redan idag med ett flertal intressanta mandat inom området och kommer med Jacob ombord att ytterligare kunna vässa vårt erbjudande. Det aktuella marknadsläget skapar såväl utmaningar som intressanta möjligheter, säger Robert Fonovich chef för Catellas svenska Corporate Finance.



Jacob Bruzelius har en bred erfarenhet från finansiering inom fastighetssektorn. Efter finanskrisen ledde han några av de största omstruktureringarna på den svenska fastighetsmarknaden och som Finanschef på Rikshem drev han arbetet med att införskaffa en kreditrating, den första för fastighetsbolag utanför den statliga och kommunala sektorn sedan 2005. Han tillträder tjänsten som ansvarig för Debt Advisory and Restructuring på Catella i augusti.

– Jag ser mycket fram emot att ansluta till Catella och utveckla arbetet med skuldrådgivning och omstruktureringar. Marknaden för fastighetsfinansiering är på väg in i en ny fas och det ska bli spännande att vara med och driva den utvecklingen, säger Jacob Bruzelius, blivande chef för Debt Advisory and Restructuring på Catellas Corporate Finance.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

