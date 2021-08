Catella Corporate Finance förstärker sin verksamhet i Malmö och Stockholm genom att ta in Jacob Bruzelius, Head of Debt Advisory respektive Fredrik Dackheden, Director, som nya partners. Bild: Catella

Catella förstärker med nya partners

Bolag Catella Corporate Finance förstärker sin verksamhet i Malmö och Stockholm genom att ta in Fredrik Dackheden, Director respektive Jacob Bruzelius, Head of Debt Advisory som nya partners.

Fredrik Dackheden, idag Director och senior projektledare inom transaktioner, anslöt till Catella Corporate Finance i Malmö i januari 2021. Fredrik Dackheden har bred och lång erfarenhet av projektledning inom fastighetstransaktioner. Fredrik har varit verksam i den sydsvenska fastighetsmarknaden sedan 2012, bland annat på Leimdörfer och Croisette Real Estate Partner.



Jacob Bruzelius, Head of Debt Advisory, har varit en del av Catella Corporate Finance i Stockholm sedan augusti 2020. Sedan dess har han utvecklat Catellas erbjudande och rådgivning inom skuldrådgivning och omstruktureringar. Jacob har sedan tidigare bred erfarenhet både från banksektorn och kapitalmarknaden genom roller hos Aareal Bank, The Royal Bank of Scotland och Rikshem.

– Med Fredrik och Jacob som partners i bolagen stärker vi vår organisation och position ytterligare men visar framförallt på Catella Corporate Finance ambitioner om att borga för långsiktiga och goda relationer både som affärspartner och arbetsgivare. Transaktionsmarknaden har visat sig vara fortsatt relativt stark och vi vill fortsatt leda och driva utvecklingen framåt genom kompententa partners och medarbetare, säger Robert Fonovich, vd Catella Corporate Finance Sverige.



Claes Lennartsson, Head of Property Advisory Malmö kommenterar:

– Tillsammans med Fredrik som partner får vi ytterligare möjligheter att utveckla vår starka position som ledande rådgivare i Södra Sverige. Vi upplever en synnerligen aktiv fastighetsmarknad och det känns bra att stärka upp teamet i syfte att tillvarata ytterligare affärsmöjligheter.

