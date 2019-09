United Spaces får coworkinguppdrag av Geely. Bild: Castellum

Castellums United Spaces får prestigeuppdrag av Geely

Bolag Castellumägda coworkingbolaget United Spaces har ingått ett samarbetsavtal med den kinesiska industrikoncernen Geely. Samarbetet innebär att United Spaces kommer ha helhetsansvar för utveckling och drift av en stor coworkingverksamhet belägen i Geelys nya jättesatsning, som går under arbetsnamnet Geely Innovation Centre in Europe, och är under utveckling på Lindholmen i Göteborg.

Med bakgrund av Geelys uttalade syn på Sverige som sitt andra hem har man valt att placera sin nya innovationshub med 3 500 toppmoderna arbetsplatser i Göteborg. Visionen för denna strategiskt viktiga etablering är att skapa ett campus där alla Geelys verksamheter finns presenterade med fokus på tvärkulturellt utbyte, ömsesidigt lärande och innovativa teknologiers framväxt. Målsättningen är att uppmuntra till öppenhet och samarbete för att generera innovation.

För att lyckas nå denna vision har man valt United Spaces som partner för att etablera en stor coworkingmiljö, det vill säga en yta med flexibla arbetsplatser för människor från olika verksamheter och som bjuder in till dialog och samarbete.

– Detta är ett viktigt och prestigefullt samarbete för oss. Vi är oerhört stolta över att få förtroende att vara en del i utformandet av Geely Innovation Centre in Europe. Vi delar samma vision, vilket handlar om att skapa en flexibel och dynamisk arbets- och mötesplats som är hållbar och inspirerande samt uppmuntrar till samarbete och kreativitet, säger Yvonne Sörensen Björud, vd för United Spaces.



Kontors- och mötesfaciliteterna som United Spaces ska utveckla är med nordiska mått en stor coworkingsatsning. Den totala ytan är på 4 000 kvadratmeter och kommer att rymma 500-600 personer. Samarbetsavtalet mellan United Spaces och Geely löper på tio år och innebär en initial investering omkring 14 miljoner kronor. Arbetsplatsen ska vara klar för bruk under 2021.

– Vi är övertygade om att United Spaces, pionjären inom coworkingkoncept, är den bästa partnern för Geely i vår strävan att skapa ett öppet, inbjudande och kollaborativt campus, där innovationer skapas genom samverkan, säger Magnus Koch, Head of Operation Geely Innovation Centre in Europe.



Geely Innovation Centre in Europe kommer att vara helt färdigställt 2022, omfatta 104 000 kvadratmeter bruttoyta och bestå av fem byggnader. Utöver kontorsplatser planerar man även för kaféer, restauranger, butiker och hotell som kan nyttjas av Geely samt av allmänheten.

