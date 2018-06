Castellums Stockholmskontor Well-certifieras

Publicerad den 15 Juni 2018

tweet

Energi/miljö Castellum är först i Sverige att certifiera ett kontor enligt The International Well Building Standard nivå Guld.

Bild: Castellum

Henrik Saxborn. Henrik Saxborn.

Well är den enda internationella byggstandard som väger in människors välbefinnande i arbetslivet och tar hänsyn till de mjuka värden som påverkar hur vi mår på jobbet.



Kontoret i Stockholm har utvecklats med extra fokus på att skapa en attraktiv miljö med bland annat ljus- och ljudkomfort och som uppmuntrar och inspirerar till en hälsosam livsstil för de som arbetar där.



Undersökningar visar att personer som arbetar i en lokal eller byggnad certifierad enligt Well ökar både sin produktivitet och sitt välmående. Det sistnämnda blir allt viktigare med tanke på att olika stressrelaterade sjukdomar ökar.



– Det är ett glädjande besked att Castellum fullföljt den första Well-certifieringen i Sverige. Att vi gör det på vårt eget kontor har varit en viktig aspekt för att förstå certifieringens positiva effekter hos våra medarbetare, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef.



Det finns idag ett cirka 100 Well-certifierade byggnader i världen. Castellum har ytterligare sex pågående projekt där man arbetar mot en certifiering, och utvärderar nu möjligheten att certifiera alla nya kontorsprojekt enligt Well.



FAKTA/ Well:

Well-certifieringen bygger på vetenskapliga studier och har utvecklats av The International Well Building Institute (IWBI), en fristående organisation med säte i New York. IWBI erbjuder certifieringen som utfärdas efter godkännande av tredje part. Well utgår från sju koncept som påverkar hälsan: Luft, vatten, ljus och ljud samt kost, motion och välbefinnande.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Castellum AB på Branschguiden Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 82 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/logistik med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm.

Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 20 städer från Köpenhamn i söder till Sundsvall i norr.

Castellum har under 2017 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

... Läs mer om Castellum AB på Branschguiden

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF

Mer från Fastighetssverige

Ännu ett jätteprojekt stöter på patrull Bygg/Arkitektur Som Fastighetssverige tidigare avslöjat ligger Skanskas 40 000 kvadratmeter stora kontorsprojektet Citygate på is sedan Trafikverket överklagat detaljplanen. Nu riskerar ytterligare jätteprojekt i Göteborg att försenas. Detaljplan överklagad – jätteprojekt ... Höghusplaner i centrala Göteborg lägg...

"En väldigt intensiv försäljningsprocess" Transaktioner För Fastighetssverige berättar Midrocs vice vd Peter Syrén mer om den tunga försäljningen av Tändstickspalatset – och bolagets framtida Stockholmsplaner: "Kommer definitivt att investera" Midroc säljer Tändstickspalatset Transaktioner Midroc säljer Spektern 8, mer känd som Tändstickspalatset, till Anders Bodin Fastigheter.

Fastighetsmarknadsdagen Öresund

Analys av ekonomin i Skåneregionen Fastighetsmarknadsdagen Öresund Skåneregionen utvecklas starkt, drivet bland annat av uppsvinget i global handel, hushållens goda ekonomi och den svaga kronans effekt på gränshandel. På Branschens mötesplats i Malmö den 28 augusti presenteras färsk statistik om regionens utveckling av Anna Råman, analytiker på Region Skåne. Förutsättningar för framtida fastighe... De leder branschens mötesplats i Malmö

"Bostadsbristen hotar tillväxten och hela näringslivet" Karriär Efter 37 år i Stockholms stads tjänst och tolv år som vd på Business Region Stockholm går Olle Zetterberg i pension. För Fastighetssverige ger branschveteranen sin syn på huvudstadens framtid.

Därför lämnar vd:n Tuve Bygg Bolag Efter två år på bolaget lämnar vd:n och koncernchefen Pekka Merta Tuve Bygg med omedelbar verkan. För Fastighetssverige berättar styrelsens ordförande om vad som låg bakom hans hastiga avgång.

Lantz: "Vi har örat mot rälsen" Karriär För Fastighetssverige berättar Fredrik Lantz, ny uthyrnings-och marknadschef för Skanska Fastigheter Stockholm om storprojekten Sthlm New och Solna United samt vad han ser för utmaningar längre fram. Han efterträder Bergenstråhle på Skanska

Atrium Ljungberg får markanvisning vid Slussen Bygg/Arkitektur Atrium Ljungberg har tecknat markanvisningsavtal med Stockholms stad om cirka 6 000 kvadratmeter BTA vid Slussen i Stockholm. Ambitionen är att skapa en mötesplats för mat och kultur för Stockholms invånare och besökare. Den nya mötesplatsen beräknas kunna invigas senast 2025. Atrium Ljungberg får bygga vid Slussen

SKB expanderar till Uppsala Bolag Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB har tecknat en avsiktsförklaring med Uppsala kommun som innebär att SKB kommer att bygga 500 – 600 kooperativa hyresrätter i kommunen under en tioårsperiod. I överenskommelsen ingår även ett optionsavtal om 100 lägenheter i Rosendal, med byggstart 2019.

Små prisförändringar på bostadsmarknaden i maj Sverige Den senaste månaden sjönk bostadsrättspriserna med en procent medan villapriserna steg en procent. Marknaden för bostadsrätter uppvisar en blandad bild medan villorna gått in i en positiv trend under våren, detta visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Efter beslutet om ränteavdragsbegränsningar: Wallenstam omstrukturerar Ekonomi/Finansiering Wallenstam har genomfört en omstrukturering av räntederivatportföljen, som en följd av riksdagens beslut om ränteavdragsbegränsning. Omstruktureringen resulterar i framtida lägre räntekostnader för Wallenstam, och ger bättre förutsättningar för Wallenstam att fortsätta med hyresrättsproduktion. Regeringens skatteförslag slår mot fastighetsbolagen

Diös hyr ut till VTG i Sundsvall Uthyrning Entreprenadföretaget VTG flyttar in i nya lokaler på Lagergatan 14 i Norra Kajen i Sundsvall. Området är under expansion med fler företagsetableringar, bostadsbyggande och grönområden. Ny affärschef för Diös i Gävle Diös hyr ut till Jernhusen

Nya kontor, butiker och restauranger i Götgatsbacken Bygg/Arkitektur Einar Mattssons 60-talsfastighet i hörnet Götgatan-Sankt Paulsgatan på Södermalms huvudstråk ges nu nytt liv när hela byggnaden totalrenoveras. Under namnet S:t Paul blir den både en modern kontorsarbetsplats och en ny destination för shopping och uteätande.

Castellums Stockholmskontor Well-certifieras Energi/miljö Castellum är först i Sverige att certifiera ett kontor enligt The International Well Building Standard nivå Guld.

Wallenstam utökar koncernledningen Karriär Wallenstam utökar koncernledningen då Patrik Persson den 1 september tillträder en ny roll som teknisk direktör. Patrik arbetar idag som koncernövergripande installations- och byggstrateg och har arbetat på Wallenstam i 14 år.