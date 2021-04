Castellums vd Henrik Saxborn. Bild: Castellum.

Castellums Q1 präglades av hög aktivitet och stabil intjäning

Bolag Förvaltningsresultatet minskade något men substansvärdet steg med 14 procent och nettouthyrningen för perioden uppgick till 40 miljoner kronor.

Castellums Q1 i siffror:

Intäkterna för perioden januari–mars 2021 uppgick till 1 502 miljoner kronor (1 476 mkr).

Förvaltningsresultatet uppgick till 779 miljoner kronor (794), motsvarande 2,82 kronor (2,91) per aktie – en förändring med -3 procent.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 607 miljoner kronor (3) och på derivat till 19 miljoner kronor (–167).

Periodens resultat uppgick till 3 840 miljoner kronor (482), motsvarande 13,90 kronor (1,76) per aktie.

Substansvärdet (EPRA NRV) uppgick till 220 kronor (193) per aktie, en ökning med 14 procent.

Nettoinvesteringarna uppgick till -9 014 miljoner kronor (643), varav 177 miljoner kronor (75) avsåg förvärv, 688 miljoner kronor (568) ny-, till- och ombyggnationer och –9 879 miljoner kronor (0) försäljningar.

Nettouthyrningen under perioden uppgick till 40 miljoner kronor (99).

I avsikt att bidra till ökat aktieägarvärde har styrelsen efter periodens utgång fattat beslut om återköp av egna aktier med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2021.



– Vi har inlett året med hög aktivitet i fastighetsportföljen i syfte att renodla och möta kundernas ökade krav inom framförallt lager-och logistiksegmentet. Vår strategi bakom de stora försäljningarna inom logistik har varit att dra nytta av de kraftigt sänkta yielderna, sälja äldre fastigheter för 10 miljarder kronor i två affärer och göra stora värderingsvinster, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör på Castellum AB.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

