Rutger Arnhult och Joachim Sjöberg. Bild: Castellum

Castellums nya drag: Sjöberg blir tf vd – Arnhult arbetsbefrias

Bolag Castellums styrelse utser Joacim Sjöberg till tf vd under rekryteringsprocesen av ny vd. Samtidigt arbetsbefrias avgående vd:n Rutger Arnhult under återstoden av sin uppsägningstid.

Styrelsen har utsett Joacim Sjöberg som tillförordnad vd för Castellum AB under pågående rekryteringsprocess. Joacim Sjöberg har suttit i Castellums styrelse sedan 2020 och har god kunskap om bolaget och branschen.

– Jag är glad över att Joacim Sjöberg ställt sig till förfogande för detta uppdrag medan rekryteringsprocess av ny vd och koncernchef pågår. Jag och styrelsen känner stor tilltro till att Joacim Sjöberg är rätt person att leda bolaget fram till att en ny vd kan tillträda, säger Per Berggren, styrelseordförande, Castellum AB.



Joacim Sjöberg tillträder rollen med omedelbar verkan, utöver sitt uppdrag som styrelseledamot. Avgående vd Rutger Arnhult arbetsbefrias därmed under återstoden av sin uppsägningstid.

