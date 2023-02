Joacim Sjöberg, tillförordnad vd för Castellum. Bild: Castellum

Castellum vill ta in tio miljarder i en företrädesemission

Bolag Castellum avser att genomföra en företrädesemission på cirka tio miljarder kronor för att stärka sin finansiella ställning. Samtidigt släpper bolaget sitt bokslut och redovisar ett lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

– Nuvarande marknadsklimat innebär både utmaningar och möjligheter för den kommersiella fastighetssektorn. Genom den föreslagna företrädesemissionen kommer Castellum att konsolidera sin position som ett av de ledande kommersiella fastighetsbolagen i Norden med bibehållen förmåga att dra nytta av värdeskapande möjligheter samtidigt som vi fortsätter att vara såväl en attraktiv investering för aktieägare som en stabil motpart till banker och skuldinvesterare, säger Joacim Sjöberg, tillförordnad vd i Castellum.



Företrädesemissionen är fullt garanterad genom tecknings- och garantiåtaganden. Största aktieägaren Akelius har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel (12,8 procent) samt har ingått ett garantiåtagande om att, enligt vissa villkor, teckna ytterligare 29,1 procent av företrädesemissionen utan teckningsrätter.



En detaljerad tidplan kommer att offentliggöras i ett senare skede. Klart är i alla fall att nyemissionen förväntas genomföras under andra kvartalet i år. Nyemissionen behöver bemyndigande från årsstämman.



"Den föreslagna företrädesmissionen förväntas befästa bolagets nuvarande Baa3 kreditbetyg från Moody's och skapar förutsättningar för att stärka kreditbetyget över tid, vilket är bolagets ambition", skriver Castellum.



När det gäller bokslutet så uppgick hyresintäkterna till 2 264 miljoner kronor (1 916), en ökning med 18,2 procent mot föregående år.



Nettouthyrningen uppgick under kvartalet till 8 miljoner kronor (45).



– Även om tiderna är tuffa för många hyresgäster med generellt ökande kostnader så är bedömningen att Castellums olika kundsegment, med en stor andel offentliga hyresgäster, många välkapitaliserade kontorskunder och logistikaktörer, kan bära kostnadsökningarna, kommenterar Joacim Sjöberg.



Driftnettot uppgick till 1 368 miljoner kronor (1 252).



Förvaltningsresultatet uppgick till 912 miljoner kronor (1 019).



Värdeförändringar på fastigheter uppgick till - 6 394 miljoner kronor (2 654) och på derivat till -22 miljoner kronor miljoner kronor (134).



Resultatet före skatt var -5 952 miljoner kronor (4 990).



Resultatet efter skatt blev -4 903 miljoner kronor (4 764).



Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 242 kronor (251).

