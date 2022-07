Rutger Arnhult, vd för Castellum. Bild: Castellum

"Castellum väl rustat att möta en kärvare finansmarknad"

Bolag Mitt i rapportfloden presenterade fastighetsjätten Castellum sitt delårsresultat.

Årets sex första månader för Castellum summeras enligt följande:



Intäkterna uppgick till 4 400 mkr (2 936).



Förvaltningsresultat 2 375 mkr (1 615), motsvarande 7,13 kr per aktie (5,88).



Värdeförändringar på fastigheter 2 812 mkr (3 122) och derivat 2 470 mkr (117).



Periodens resultat 6 933 mkr (5 550), motsvarande 20,80 kr (20,20) per aktie.



Substansvärdet (EPRA NRV) 263 kr (227) per aktie, en ökning med 16 procent.



Efter investeringar om 2 678 mkr (1 679), förvärv om 147 mkr (335) samt försäljningar om 2 448 mkr (10 453) uppgår den totala fastighetsportföljen till 185 mdkr.



Nettouthyrningen under perioden uppgick till 109 mkr (66).



– Trots turbulens och oro i vår sektor detta första halvår ser vi en fortsatt stark hyresmarknad med positiv nettouthyrning. Med en belåningsgrad på 38,2 procent och finansiella muskler i form av redan förhandlade bankkrediter som täcker alla förfall de kommande 2 åren, samt en kärnaffär med starkt och stabilt kassaflöde, är Castellum väl rustat att möta en kärvare finansmarknad, kommenterar Rutger Arnhult, vd på Castellum AB.

