Visma hyr av Castellum. Bild: Castellum

Castellum tecknar tioårigt hyresavtal med Visma

Uthyrning Castellum i Växjö har tecknat ett nytt tioårigt hyresavtal med Visma om 6 300 kvadratmeter kontorsyta. Castellum gör även stora investeringar för att anpassa lokalerna för att ge medarbetarna bättre balans mellan kontors- och hemarbete.

–Det känns bra att få fortsatt förtroende hos Visma och att utveckla Växjös näringsliv med attraktiva kontor som lockar fler medarbetare. Givetvis är det extra positivt att komma överens om ett så långt avtal i dessa tider, säger Jenny Rungegård, affärsområdeschef på Castellum.



Det nya hyresavtalet gäller för 6 300 kvadratmeter kontorsyta på Sambandsvägen i Växjö, med ett hyresvärde på 147 miljoner kronor över avtalsperioden och investeringen uppgår till cirka 49 miljoner kronor.



Vismas cirka 500 medarbetare har nästan uteslutande arbetat hemifrån sedan pandemin startade. Samtidigt har företaget lyckats fortsätta expandera under hela perioden. Lokalerna anpassas nu till ett flexibelt arbetsliv där många söker en variation mellan distansarbete och närvaro på kontoret.



Arbetet med kontorslokalerna är redan igång och det nya kontoret utformas med fokus på gemensamma utrymmen och flexibla miljöer. Ett nytt cykelgarage ska stimulera till mer hållbart resande. Tillkommer gör även bland annat ett café i entréplan och en padelbana på innergården. Renoveringen pågår under andra halvåret 2021 och lokalerna kommer stegvis att tas i bruk under året.

– Att få nya moderna lokaler känns väldigt inspirerande. Ombyggnaden ger oss ännu bättre förutsättningar att fortsätta växa med våra medarbetares välmående i centrum, säger Charlotte von Sydow, vd för Visma Spcs.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

