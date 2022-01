Översikt över Främre Boländerna med Castellums fastigheter. Bild: Whyte Lilja

Castellum tecknar avtal med Uppsalas största privata arbetsgivare om 200 arbetsplatser

Uthyrning Ett stenkast från Uppsalas centralstation ligger stadsdelen Främre Boländerna. Nu har Castellum tecknat avtal med Cytiva om 2 300 kvadratmeter i ett av stadens mest spännande utvecklingsområden.

– Just nu pågår en omfattande renovering av kontorsfastigheten på Märstagatan 7, som kommer inrymma cirka 200 moderna arbetsplatser. Vi på Castellum ser avtalet med Cytiva som ett startskott för den fantastiska förnyelse av detta unika område, som i framtiden kommer vara en naturlig del av innerstaden, säger Robert Ahlstedt, Castellums affärsområdeschef i Uppsala.



I den gamla industristadsdelen Främre Boländerna pågår just nu detaljplanearbete för att skapa ett levande område med kontorsbyggnader, butiker och restauranger. Närheten till centralstationen och Stora torget ger goda förutsättningar för att området ska bli en del av Uppsalas innerstad. Castellum är som dominerande fastighetsägare en viktig aktör i utvecklingen av en stadsdel, som kommer bli ett attraktivt alternativ för företag som vill etablera sig i en levande och hållbar stadsmiljö.



Det globala bioteknikföretaget Cytiva är Uppsalas största privata arbetsgivare och har under pandemin expanderat kraftigt. För att tillgodose företagets tillväxt har de nu tecknat avtal med Castellum om ytterligare en kontorsfastighet för verksamheten. Just nu pågår en omfattande renovering av kontorsfastigheten, som kommer att rymma ca 200 moderna arbetsplatser.



Planerad inflyttning är våren 2022.

