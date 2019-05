Castellum-Strömberg prisas för sitt ordförandeskap

Bild: Castellum

Publicerad den 22 Maj 2019

Charlotte Strömberg.

Bolag Castellums styrelseordförande Charlotte Strömberg har utsetts till Sveriges bästa styrelseordförande med utmärkelsen "Chair of the Year Sustainability 2018".

Hon tilldelas priset för sin förmåga att framgångsrikt lyckats få Castellum att kombinera ekonomisk, social och miljöinriktad hållbarhet och förädla dessa värden genom samtliga verksamhetsprocesser.



– Jag är oerhört stolt över att få ta emot detta pris. Det är bevis på att det envisa arbete vi lägger ner skapar ett hållbart samhällsbygge långt bortom Castellums gränser. Jag vill även tacka mina kollegor i styrelse och koncernledning samt samtliga anställda. Det är vi gemensamt som lyckats sätta Castellum på kartan som ett av de mest hållbara fastighetsbolagen, både på den nationella och den internationella arenan. Affärsnytta går hand i hand med Castellums Agenda för den Hållbara Staden 2030. Ständiga förbättringar med mätbara mål inom hållbarhet erbjuder en genväg till våra finansiella mål och ett långsiktigt hållbart värdeskapande för våra aktieägare, kunder, medarbetare och andra partners. På ett personligt plan känns det extra roligt att få arbeta med mina hjärtefrågor i styrelserummet, att få inspirera och inspireras av andra, säger Charlotte Strömberg.



Motivering till priset Chair of the Year Sustainability 2018:

"Vinnaren är en utomordentlig styrelseordförande med förmågan att kunna kombinera hög kompetens och stor ambition med en särdeles god ledarskapsförmåga. Hennes djupa erfarenheter och kunskaper från både finans- och fastighetssektorn tillsammans med ett inflytelserikt ledarskap har haft betydande påverkan för bolagets framgång. Lägg därtill en brinnande energi för företaget, aktieägare och anställda så kommer man så nära en idealisk ordförande man kan tänka sig. Hon har drivit på och lett den omfattande men framgångsrika omstruktureringen av bolaget som gjorts de sista åren. Hon har också haft ett tydligt fokus på att visa att hållbarhet skapar värden för aktieägarna. Charlotte har visdomen och den starka drivkraft som krävs för att implementera och genomföra strategierna som leder till framgång."



Om Chair of the Year Sustainability

Utmärkelsen Chair of the Year Sustainability delas ut i de nordiska länderna. Det är elfte gången priset delas ut i Sverige. Bland tidigare pristagare finns Lena Hofsberger, Ambea, Hans Stråberg, Atlas Copco, Claes-Göran Sylvén, ICA-Gruppen AB, Anitra Steen, Svenska Spel, Fredrik Arp, Nolato AB, Melker Schörling, Hexagon AB, Fredrik Lundberg, Cardo AB, Carl Bennet, Getinge AB, Anders Narvinger, Alfa Laval AB och Mats Qviberg, HQ AB. Fram till 2018 hette priset Chair of the Year.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

