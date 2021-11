Hornsberg 10. Bild: Castellum

Castellum startar stor renovering på Kungsholmen

Bygg/Arkitektur Nu går startskottet för Castellums stora utvecklingsprojekt i Hornsberg på västra Kungsholmen. Först ut är en totalrenovering av cirka 8 000 kvadratmeter som ska resultera i nära 800 toppmoderna, ljusa och hållbara kontorsarbetsplatser redo för inflyttning om ett drygt år.

– Enkelt uttryckt ska vi förflytta byggnaden från 1980-talet in i både samtiden och framtiden, en investering på drygt en kvarts miljard, säger Martin Bjöörn, vd för Castellum Region Stockholm-Norr.



Under det senaste decenniet har Västra Kungsholmen förändrats från ganska luggslitna miljöer till en fin mix av bostäder, kontor, butiker och restauranger. 2015 gjorde Castellum entré i det strategiskt intressanta området med förvärvet av fastigheten Hornsberg 10, som nu ska totalrenoveras.



Castellums ambition är att utöka och modernisera kontors- och serviceverksamheten i kvarteret, och att samtidigt bidra till ökad trygghet och positiv stämning genom mer levande bottenvåningar. Fastigheten på Lindhagensgatan är byggd i tre etapper, från 1948 till 1985. Arkitekturen bär tydliga spår av sina olika tidsepoker där karaktäristiska detaljer ska bevaras vid renoveringen.



Byggnadens stomme lämnas intakt, medan huset i övrigt ges ett helt nytt utseende. Ett av de viktigaste ledorden är ljus, med nya generösa fönstersättningar där dagsljuset kan strömma in. Tre av fyra befintliga fasader får nya fönster och ger därmed byggnaden ett modernare gestaltningsmässigt uttryck. ROT-arbetet omfattar även nya ytskikt och nya installationer. I projektet ingår dessutom att ta tillvara befintliga material, som återanvänds i andra delar av huset.



Fakta om projektet:

Investeringsvolym: 240 mkr

Uthyrningsbar yta totalt: 8 600 kvm

Renoverad uthyrningsbar yta: 7 000 kvm

Byggstart: november 2021

Beräknad färdigställd byggnad: Q1 2023

Miljöcertifiering: Breeam In Use

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen