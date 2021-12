Intea köper fastigheterna Högkvarteret 1 och Högkvarteret 2 (bilden) i Helsingborg av Castellum. Bild: Intea Fastigheter

Castellum säljer rättsfastigheter i Helsingborg till Intea för 2,4 miljarder kronor

Transaktioner Castellum avyttrar fastigheterna Högkvarteret 1 och 2 i Helsingborg till Intea. Försäljningspriset uppgår till cirka 2,4 miljarder kronor efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt om sammanlagt cirka 120 miljoner kronor. Försäljningen medför nedskrivning av goodwill om cirka 120 miljoner kronor och en uppskjuten skatteintäkt om cirka 300 miljoner kronor. Underliggande fastighetsvärde överstiger senaste värderingen med 23 procent.

Intea Fastigheter har ingått avtal om att förvärva polishuset och häktet i Helsingborg från Castellum till ett underliggande fastighetsvärde om 2 524 miljoner kronor. Den sammanlagda uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 37 500 kvadratmeter med en total årshyra om 102,6 miljoner kronor.



Polishuset, som är beläget på fastigheten Helsingborg Högkvarteret 1, uppfördes 2006 och har en uthyrningsbar yta om 19 100 kvadratmeter. Hyresavtalet med Polismyndigheten sträcker sig till år 2026 med en årshyra om 48,3 miljoner kronor. Häktet är beläget på grannfastigheten Högkvarteret 2 och uppfördes 2011 med en uthyrningsbar yta om 18 400 kvadratmeter. Hyresavtalet med Kriminalvården sträcker sig till år 2036 med en årshyra om 54,3 miljoner kronor. Hyresavtalen är föremål för årlig indexering motsvarande 85 procent av KPI.



Byggnaderna är miljöcertifierade enligt Breeam In-Use, nivå Very Good. De är strategiskt belägna cirka 2,5 kilometer nordöst om Helsingborgs centrum. Fastigheternas sammanlagda markyta är 24 800 kvadratmeter.

– Detta är precis de affärer som vi ska göra. Byggnaderna där Polismyndigheten och Kriminalvården är hyresgäster är moderna, samlokaliserade och ligger inom själva kärnan av Inteas strategi, säger Charlotta Wallman Hörlin, operativ chef på Intea.

– Avyttringen stärker vår finansiella ställning efter samgåendet med Kungsleden och realiserar en värdeökning om cirka 23 procent mot bokfört värde per Q3 2021. Affären visar den starka fastighetsmarknad som råder och den värdeutveckling som vår portfölj har haft. Vi fortsätter att investera och utveckla fastigheter för våra viktiga statliga hyresgäster genom vår fina projektportfölj, säger Biljana Pehrsson, vd för Castellum.



Som en del av finansieringen avser Intea att genomföra en nyemission av högst 6 024 097 stamaktier av serie B riktad till Bolagets befintliga aktieägare. Teckningskursen i nyemissionen förväntas uppgå till 41,50 kronor per stamaktie av serie B, vilket innebär att Bolaget tillförs 250 miljoner kronor i emissionslikvid vid fullteckning. Styrelsens beslut om nyemissionen kommer att vara villkorat av att extra bolagsstämma i Bolaget som avses hållas den 18 januari 2022 beslutar att godkänna nyemissionen. Kallelse till extra bolagsstämman kommer att offentliggöras i separat pressmeddelande efter att beslut om nyemissionen har fattats. Resterande del av förvärvet finansieras av befintliga likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter.

– Vi är väl förtrogna med dessa typer av specialanpassade fastigheter och med det ansvar som följer av att äga dem. Nu ser vi fram emot att fortsätta bygga upp och förstärka vår lokala förvaltningsorganisation i Skåne för att kunna serva hyresgästerna på bästa möjliga vis, säger Henrik Olsson, fastighetschef på Intea.



Tillträde är planerat att ske den 28 december 2021. Intea har efter förvärvet ett totalt fastighetsbestånd i Skåne om 120 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta och driver nybyggnadsprojekt som adderar ytterligare cirka 75 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta under kommande år.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen