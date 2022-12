Rutger Arnhult, avgående vd för Castellum. Bild: Castellum

Castellum säljer fem fastigheter

Ekonomi/Finansiering Castellum avyttrar en handelsfastighetsportfölj med fem fastigheter. Försäljningspriset som ligger i linje med bokfört värde uppgår till cirka 219 miljoner kronor med marknadsmässigt avdrag för uppskjuten skatt. Därtill finns villkorade avtal och avsiktsförklaringar tecknade om ytterligare 1,8 miljarder.

– Vi följer vår strategi att i samband med förvärvet av Kungsleden avyttra fastigheter som bidrar till en ökad geografisk koncentration i portföljen. I och med dagens affär lämnar Castellum Halmstad och Alingsås. Under hösten har Castellum avyttrat fastigheter för cirka 2,2 miljarder kronor och därtill tecknat villkorade avtal eller avsiktsförklaringar om ytterligare 1,8 miljarder kronor, säger Rutger Arnhult, verkställande direktör Castellum.



Fastigheterna som avyttras i handelsportöljen är Eketånga 24:56 och Eketånga 3:204 i Halmstad, Direktören 8 i Västerås, Plommonet 12 i Alingsås och Ran 20 i Uddevalla. Största hyresgästerna är ICA och Willys.



Castellums övriga avyttringar under hösten är Sockeln 1 i Malmö, Raklinjen 2 i Borås, Spindeln 8 i Malmö, Narcissus 5 i Borås, Bulten 1 i Alingsås, Älvsborg 178:8 i Göteborg och Löddeköpinge 14:54 i Kävlinge, Skällared 3:49 i Kungsbacka, Ånsta 20:117 i Örebro, Götaland 9 i Jönköping och Marievik 27 och 30 i Stockholm.



Totalt summerar Castellums avyttringar under hösten till cirka 4 miljarder kronor, inklusive villkorade avtal och avsiktsförklaringar.

Ämnen