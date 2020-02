"Jag ser fram emot att bli en del av Castellum och bolagets ambitiösa planer för framtiden", säger tillträdande HR-direktör på Castellum Helena Dino. Bild: Castellum

Castellum rekryterar HR-direktör från Volvo Cars

Bolag Helena Dino tillträder som ny HR-direktör på Castellum 1 maj. Helena har lång erfarenhet från olika chefsbefattningar på Volvo Cars och Volvo Ocean Race.

– Jag ser fram emot att bli en del av Castellum och bolagets ambitiösa planer för framtiden. Med min erfarenhet av ledarskapsutveckling och medarbetarskap hoppas jag kunna bidra till att stärka Castellums attraktionskraft som arbetsgivare i en allt hårdare konkurrens, säger Helena Dino.



Helena Dino kommer senast från en roll som Senior Director People Experience på Volvo Cars. Under sin karriär har Helena jobbat engagerat med kultur och relationsfrågor där förändringsledning och mångkulturella samarbeten stått i fokus.



Som HR-direktör inom Castellum kommer Helena Dino att vara övergripande ansvarig för koncernens Human Resources. Hon ingår i koncernens ledningsgrupp och rapporterar till vd Henrik Saxborn.



– Vi välkomnar att Helena genom sin breda erfarenhet kommer att fortsätta utvecklingen av vår kultur, vår ledarfilosofi och investera i den viktigaste resurs vi har, våra medarbetare, säger Henrik Saxborn, vd, Castellum AB.



Castellum har ca 400 anställda på 17 orter i Sverige, samt i Köpenhamn och Helsingfors. Under flera år har Castellum jobbat engagerat med jämställdhet och mångfald på alla ledande befattningar och inom alla yrkeskategorier. Castellum blev nyligen utnämnt till det mest jämställda av de 600 största börsbolagen i Europa av European Women on Boards.



Castellum arbetar för att 20 procent av medarbetarna ska ha utländsk bakgrund eftersom mångfald är viktigt för prestation och resultat men också för att spegla befolkningen och Castellums kunder. Målet om 20 procent är utmanande då endast 4 procent av medarbetarna på Castellum har utländsk bakgrund idag.



– Vi jobbar hårt med våra mål kring jämställdhet och mångfald eftersom vi vet att det gör oss bättre och ger högre resultat, säger Henrik Saxborn.

- Frida Ekborg

frida@fastighetssverige.se

