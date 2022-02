Rutger Arnhult. Bild: Castellum

Castellum: Rekordresultat – höjer utdelningen med tio procent

Bolag Castellum levererar sitt högsta resultat någonsin och föreslår höjd utdelning för 24:e året i rad.

Helårssiffrorna:

Intäkterna för 2021 uppgick till 6 353 mkr (6 004 mkr).



Förvaltningsresultatet ökade med 4 % till 3 522 mkr (3 380), motsvarande 12,45 kr (12,35) per aktie.



Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 7 185 mkr (3 863) och på derivat till

325 mkr (–120).



Årets resultat uppgick till 11 828 mkr (5 615), motsvarande 41,81 kr (20,52) per aktie.



Substansvärdet (EPRA NRV) uppgick till 251 kr (214) per aktie, en ökning med 17 %.



Nettoinvesteringarna uppgick till 42 718 mkr (4 267), varav 56 147 mkr (2 646) avsåg förvärv, 3 799 mkr (2 512) ny-, till och ombyggnationer och 17 228 mkr (891) försäljningar. Därtill har investering skett i det norska noterade fastighetsbolaget Entra om 9,4 mdkr.



Nettouthyrningen under perioden uppgick till 162 mkr (239).



Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 7,60 kr per aktie (6,90) vilket motsvarar en ökning med tio procent.

– Jag är stolt över att Castellum levererar sitt högsta resultat någonsin. Framgångsrika förvärv av Kungsleden i Sverige, Kielo i Finland och 33 % av Entra i Norge bidrar till ett starkt förvaltningsresultat och gör Castellum till Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag med ett sammanlagt fastighetsvärde om 176 mdkr. Vi har under 2021 byggt en stabil bas för fortsatt positiv tillväxt och vi ser med tillförsikt fram emot det kommande året, säger Rutger Arnhult, vd på Castellum AB.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen