Henrik Saxborn. Bild: Castellum

Castellum ökar förvaltningsreslutatet

Bolag Castellum visade upp starka siffror för H1. Men trots det vill vd:n Henrik Saxborn inte ta ut någon coronaseger i förskott. – Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser kring hur coronapandemin i slutändan kommer att påverka vår bransch. Det vi kan konstatera i dag är att Castellum hittills klarat utmaningen på ett bra sätt, säger han.

# Intäkterna för perioden januari-juni 2020 uppgick till 2 999 mkr (2 871 Mkr föregående år)

# Förvaltningsresultatet uppgick till 1 689 mkr (1 543), motsvarande 6,18 kronor (5,65) per aktie – en ökning med 9 %.

# Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 418 mkr (1 882) och på derivat till -209 Mkr (-297).

# Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 534 mkr (2 586), motsvarande 5,62 kronor (9,47) per aktie.

# Långsiktigt substansvärde uppgick till 199 kr (184) per aktie – en ökning med 8 %.

# Nettoinvesteringarna uppgick till 1 378 mkr (-186) varav 292 mkr (2 770) avsåg förvärv, 1 205 mkr (1 473) ny-, till- och ombyggnationer och 119 mkr (4 057) försäljningar. Fastighetsvärdet vid periodens utgång uppgick till 97 miljarder.

# Nettouthyrningen för perioden uppgick till 200 mkr (4).



Vd:n Henrik Saxborn kommenterar rapporten:

– Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser kring hur coronapandemin i slutändan kommer att påverka vår bransch. Det vi kan konstatera idag är att Castellum hittills klarat utmaningen på ett bra sätt. Resultatmässigt har vi knappt sett någon negativ påverkan. Tvärtom ökade förvaltningsresultatet med 9 procent för halvåret och vi uppvisar marginella positiva värdejusteringar av total fastighetsportfölj. Efter vårt starka första halvår vågar jag ödmjukt tro att även 2020 kommer att innebära en ökning av förvaltningsresultatet, och därmed även utdelningen, för 23:e året i följd.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen