Castellum miljardsäljer till Genesta

Transaktioner Castellum har ingått avtal med Genesta om att sälja fastigheten Sundby Overdrev på adressen Kay Fiskers Plads 9-11 i Köpenhamn. Köpeskillingen 778 miljoner danska kronor, motsvarande cirka 1,057 miljarder svenska kronor. Priset är i nivå med senaste värdering i Q4 2020, enligt Castellum.

Genesta köper kontorsfastigheten Ferring/Neroport i Köpenhamn av Castellum. Den 32 704 kvadratmeter stora byggnaden ska utvecklas till en modern och hållbar fastighet – som tillgodoser de nya och förändrade behoven på kontorsmarknaden.

– Det här är ett perfekt tillskott till vår portfölj av kontorsfastigheter i strategiska lägen i Norden. Jag är stolt över teamet, det är den andra transaktionen på bara några veckor, säger Genestas vd David Neil.

– Fastigheten har varit i Castellums ägo sedan förvärvet av Norrporten och gett en bra avkastning under dessa fem år. När fastigheten nu blir nästan helt vakant väljer vi att sälja och investera i andra kontors- och logistikfastigheter via nyproduktion och förvärv. Vår strategi att växa i Norden och tillväxtmarknader som Köpenhamn ligger fast, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum.



Med sitt 80 meter höga torn är Ferring/Neroport ett landmärke och en av de högsta byggnaderna i Danmark. Fastigheten ligger i Ørestad, mittemellan citykärnan och Köpenhamns flygplats och drar nytta av utmärkta kommunikationer med tunnelbanan och regionaltåget rätt utanför dörren. När den nuvarande ankarhyresgästen Ferring Pharmaceuticals flyttar ut startar Genesta en omfattande renovering. I kombination med det utmärkta läget blir fastigheten en modern och attraktiv produkt på hyresgästmarkanden, menar Genesta.

– Den här unika fastigheten har stort potential. Genesta vill skapa något som verkligen tillgodoser kontorshyresgästers nya och förändrade behov, kommenterar David Neil.



Köpenhamn är ett av fokusområdena i Genestas investeringsstrategi och ambitionen är att fortsätta stärka närvaron i regionen.

– Förvärvet är ett perfekt exempel på vad vi letar efter. Nu fortsätter vi att söka efter intressanta investeringar i segmentet kontor, logistik, bostäder och handel här i Köpenhamn, men också i våra andra fokusområden i Norden, säger Henrik Bastman, Head of Transactions, Genesta.



Efter försäljningen består Castellums Köpenhamnsportfölj av kontor och logistikfastigheter till ett värde av fyra miljarder danska kronor, motsvarande cirka 5,4 miljarder svenska kronor.



KPMG och Bruun & Hjejle var Genestas rådgivare under köpet.

