Castellum miljardköper i Helsingfors

Transaktioner Genom bolagsförvärv av finska fastighetskoncernen Lindström Invest har Castellum förvärvat en fastighetsportfölj i Helsingfors. Transaktionen genomförs som en apportemission.

Portföljen omfattar fem kontorsfastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar area om cirka 36 000 kvm. Förvärvspriset uppgår till 150 MEur inklusive omkostnader om 7 MEur, varav 81 MEur betalas via apportemission och resterande motsvarande övertagande av skulder.



Samtliga fastigheter ligger väl samlade i Kalasatama, ett tidigare hamnområde som Helsingfors stad nu utvecklar till en stadsdel avsedd för 25 000 nya invånare och med 10 000 nya arbetsplatser. Kalasatama ligger 2 km nordost om CBD Helsingfors, som nås på sex minuter med tunnelbana från Kalasatama. Byggnaderna innehåller högkvalitativa kontorslokaler samt konferenscenter.



– Det känns väldigt bra att öka vår närvaro i Helsingfors med denna affär. Som stor aktör på den kommersiella fastighetsmarknaden ser vi ett växande intresse för utvecklingen i alla Nordens större städer. Kalasatama har stor potential att bli ett verkligt dynamiskt område. Genom att ta plats där stärker vi vår position markant i Helsingfors, där vi även har för avsikt att expandera ytterligare. Initialt ger affären ingen synlig påverkan på förvaltningsresultat och substansvärde kr/aktie, men vi förväntar oss att den bidrar till att öka Castellums långsiktiga tillväxt, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum.



Transaktionen genomförs som en apportemission, innebärande att säljarna tillskjuter samtliga aktier i Lindström Invest Oy mot erhållande av 4 061 745 nyemitterade aktier i Castellum till en teckningskurs om 203,64 kronor per aktie, motsvarande ett totalt värde om cirka 827 miljoner kronor. Teckningskursen har fastställts genom en beräkning av den volymvägda genom¬snitts¬kursen för Castellumaktien på Nasdaq Stockholm under de tio handelsdagar som närmast föregår dagen för transaktionens genomförande, vilket har skett idag genom samtida undertecknande och tillträde. Beslut om apportemission har fattats av styrelsen i Castellum med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020. Apportemissionen medför en utspädning för existerande aktieägare om cirka 1,5 procent.



Affären i sammandrag:

Castellum förvärvar Lindström Invest Oy från dess ägare

Förvärvspris: 150 MEur

Tillträdesdag: 13 november 2020

Genomsnittlig kontraktslängd: 2,8 år

Hyresvärde: ca 11 MEur år 2021

Större hyresgäster: Lindström Oy, Suomen Asiakastieto Oy, Nordic Morning Oy

Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad: 36 000 kvm, 86%

Antal nya Castellumaktier: 4 061 745

